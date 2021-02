Les Xiaomi Mi 10T et 10T Pro vont hériter d’Android 11

En Inde, certains utilisateurs de Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro ont commencé à recevoir une mise à jour qui fait basculer MIUI sous Android 11.

Alors que tous les yeux sont tournés vers les Mi 11 qui vont faire leur apparition sur la scène internationale le 8 février prochain, Xiaomi n’en délaisse pas pour autant ses Mi 10T et 10T Pro.

Selon des utilisateurs indiens, relayés par le site GSMArena, la firme chinoise aurait commencé à déployer une mise à jour pour faire passer ses smartphones phares vers une version améliorée MIUI 12 stable basée sur Android 11.

Sortis fin 2020, les Mi 10T et 10T Pro avaient été expédiés avec MIUI 12 basé sur Android 10. Ils pourraient donc rapidement rejoindre la liste des smartphones Xiaomi qui basculent sous Android 11.

Une mise à jour réservée à quelques privilégiés

La version 12.1.1.0 RJDINXM pèse 2,8 Go, ce qui correspond au poids d’une mise à jour majeure et non à de simples correctifs de sécurité, qui sont également apportés avec le déploiement. Selon le blog indien Adimorahblog, elle ne concernerait qu’une poignée d’utilisateurs qui vont se la voir proposer. Elle passera ensuite en déploiement public.

Si l’Inde est le premier pays concerné par l’arrivée de la nouvelle version, avant même la Chine, elle devrait sans nul doute être ensuite disponible pour les autres utilisateurs de Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro dans le reste du monde.