Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro : vous pouvez installer Android 11 en bêta

Il est désormais possible d'installer la bêta d'Android 11 sur les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro. Sans surprise, la marque précise qu'il s'agit d'une opération délicate et qu'il faut penser à sauvegarder toutes ses données auparavant.

Avec la première bêta d’Android 11, la liste des smartphones compatibles avec cette nouvelle mouture de l’OS s’élargit progressivement. Un temps réservée aux seuls Google Pixel, cette version du système d’exploitation a débarqué sur les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro et s’en va désormais conquérir les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro.

En effet, sur le forum de sa communauté, Xiaomi a publié un communiqué officiel avec les liens de téléchargement pour installer Android 11 soit sur le Mi 10 soit sur le Mi 10 Pro. Évidemment, la marque tient à mettre en garde les personnes les plus téméraires.

Il s’agit d’une version prématurée d’Android 11, non recommandée pour les utilisateurs généraux. Veuillez sauvegarder les données avant de redémarrer votre téléphone.

Android 11 sur de plus en plus de smartphones

En d’autres termes, même si l’expérience est très intéressante si vous êtes un peu curieux des nouveautés que réserve cette future version, l’installation de la bêta d’Android 11 peut, à ce stade, provoquer plusieurs dysfonctionnements sur votre smartphone.

Récemment, quelques fonctionnalités aperçues dans Android 11 ont beaucoup fait parler d’elles, notamment l’arrivée des notifications en bulles sur Google Messages ou encore l’équivalent de l’option AirDrop dont sont dotés les iPhone.

Dans la foulée des Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro, des smartphones Oppo et Realme vont également goûter à Android 11 très prochainement. Rappelons aussi que, de son côté, Apple va lever le voile sur certains éléments d’iOS 14.