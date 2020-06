Android 11 : Google montre un premier aperçu de son concurrent d’AirDrop

Google continue à développer sa fonctionnalité de partage de fichiers à proximité. Elle devrait arriver avec Android 11 et la firme a d'ores et déjà présenté son design à travers une capture d'écran des options de partage. Le partage à proximité y est largement mis en avant.

Le 10 juin dernier, Google lançait la première version bêta de son prochain système mobile, Android 11 bêta. Une version qui permet d’ores et déjà de découvrir nombre de fonctionnalités qui seront intégrées à la version complète du système, lors de son déploiement final attendu à l’automne.

Néanmoins, si cette version bêta permet déjà de découvrir de nombreuses fonctionnalités, comme le nouveau lecteur multimédia ou les suggestions pour le dock Google, toutes n’ont pas encore été intégrées. C’est notamment le cas de la fonction de partage de fichiers à proximité. On sait en effet depuis plusieurs mois que Google travaille sur une fonctionnalité baptisée « nearby sharing » qui devrait permettre, à l’instar d’AirDrop chez Apple, d’envoyer un fichier à des gens physiquement proches de vous.

Néanmoins, Google a finalement dévoilé un petit élément de cette nouvelle fonction de partage. En effet, dans une vidéo mise en ligne sur la chaîne YouTube à destination des développeurs Android, Google a présenté une image permettant de découvrir le nouvel écran de partage de fichiers. On peut y découvrir un aperçu de l’image qui sera partagée ainsi que les options classiques pour l’envoyer à certains contacts favoris ou à l’aide d’une application, mais c’est une autre option qui nous intéresse ici. En effet, en bas de la photo, on peut distinguer une option « nearby », soit « proximité » en français.

À partir de 33 secondes dans la vidéo :

Une fonction mise en avant dans l’écran de partage de fichiers

C’est cette option qui devrait être intégrée directement à l’écran de partage d’Android 11 pour envoyer les fichiers non pas via une application ou à un contact précis, mais à une personne proche de soi. Comme le précise 9to5Google, qui a repéré cette capture d’écran sur la vidéo de Google, « Nearby ressemblait précédemment à une autre application/icône dans la grille de partage, mais cette mise en avant sur la ligne supérieure suggère une intégration plus profonde de cette future fonctionnalité ». Initialement, comme le rapportait alors XDA Developers, l’option de partage de proximité était en effet intégrée au sein de la liste des applications.

Rappelons que si Google travaille sur son propre système de partage de fichiers à proximité, d’autres services sont également en développement. C’est le cas d’Oppo, Vivo et Xiaomi qui ont lancé en janvier leur système de partage commun. Néanmoins, cette solution n’est compatible qu’avec les smartphones des trois constructeurs quand celle de Google devrait avoir l’intérêt d’être intégrée directement à tous les smartphones Android.

