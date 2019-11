Les casques sans fil à réduction de bruit active sont de plus en plus abordables. Preuve à l'appui avec le Microsoft Surface Headphones qui bénéficie d'une réduction qui dépasse aujourd'hui la centaine d'euros, le faisant passer de 379 à 278 euros sur Amazon.

Il y a quelques mois de cela, Microsoft a décidé de faire de l’ombre à Sony et Bose avec son premier casque sans-fil à réduction de bruit : le Surface Headphones. Sans révolutionner le schmilblick, la firme américaine apporte sur le marché une alternative très intéressante aux solutions déjà existantes, qui plus est à moindre coût aujourd’hui grâce à l’offre disponible sur Amazon.

Le Microsoft Surface Headphones en bref

Une réduction passive/active efficace

Les molettes très instinctives

Les basses de bonne qualité

La recharge rapide

Au lieu de 379 euros, le casque sans fil de Microsoft est aujourd’hui disponible à 278 euros sur Amazon, soit une réduction de 27% sur son prix d’origine.

Le Microsoft Surface Headphones en détail

Le design du Microsoft Surface Headphones est simple, mais sa finition en plastique mat (uniquement en couleur gris clair) est très bien réalisée et le petit logo brillant sur le côté fait un bel effet. Un peu plus lourd que ses concurrents (290 grammes, contre 255 grammes pour Sony et 240 grammes pour Bose), son poids va légèrement se faire sentir après quelques heures d’utilisation, car le casque du géant américain s’appuie plus sur l’arceau pour tenir sur la tête qu’avec le maintien des coussinets.

Comme ses principaux concurrents, le Microsoft Surface Headphones est doté d’un système de réduction active de bruit. En plus de l’isolation passive, déjà assez efficace pour filtrer les bruits de fonds, le casque de Microsoft peut donc analyser les sons extérieurs et produire un son inverse pour les annuler. Le résultat n’est pas aussi prononcé que chez ses principaux concurrents, mais reste convaincant. La qualité sonore est par ailleurs au rendez-vous, notamment avec des basses suffisamment profondes pour ne pas masquer les aigus.

Le Surface Headphones se démarque notamment avec ses molettes sur chacune des oreillettes. Celle de droite permet d’augmenter ou de baisser le volume sonore, tandis que celle de gauche permet d’augmenter ou réduire l’effet de la réduction de bruit. Avec sa simplicité d’utilisation, ce système est diablement instinctif à l’usage. Enfin, son autonomie est estimée à 15 heures avec la réduction de bruit activée. De plus, la recharge rapide via USB-C est particulièrement efficace.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Microsoft Surface Headphones.

