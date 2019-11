Les Jabra Elite Active 65t n’intègrent peut-être pas la fonctionnalité ANC (réduction de bruit active) très en vogue en 2019, mais force est de constater qu’ils possèdent un excellent rapport qualité/prix pendant le Black Friday. Ils sont disponibles à 129 euros sur Amazon et fnac.com.

Pour avoir les meilleurs écouteurs sans fil avec réduction de bruit, il faut aujourd’hui mettre entre 200 et 300 euros, soit le prix d’un très bon casque audio. Lancés en avril 2018, les écouteurs sans fils Jabra Elite Active 65t offrent aujourd’hui le même confort agréable, presque la même qualité sonore, et surtout une isolation passive suffisante pour être dans sa bulle. La bonne nouvelle ? Ils sont aujourd’hui en promotion pendant le Black Friday.

Les Jabra Elite Active 65t en bref

Le design confortable au quotidien

Compatible Google Assistant, Amazon Alexa et Siri

Une autonomie de plus de 15h avec le boîtier de charge

Les écouteurs sans fil Jabra Elite Active 65t sont aujourd’hui affichés à 129 euros sur Amazon et fnac.com, contre 199 euros habituellement.

Les Jabra Elite Active 65t en détail

Les Jabra Elite Active 65t sont pas destinés aux sportifs mais pas seulement. Ils proposent une certification IP56 pour garantir une protection contre la poussière et les éclaboussures et aussi contre la sueur lors des plus gros efforts. Ils sont élégants et surtout confortables, même lors d’une écoute prolongée.

Couplée à une bonne isolation passive grâce à leur forme intra-auriculaire, la qualité sonore est au rendez-vous avec des aigus précis et des basses profondes. Au quotidien, l’écoute est stable grâce à sa compatibilité Bluetooth 5.0 et améliore par la même occasion la consommation d’énergie. Ils proposent par ailleurs une autonomie de cinq heures, ce qui est plutôt confortable au quotidien, et plus de 15 heures grâce à l’étui de recharge.

D’autres fonctionnalités pratiques viennent garnir le tableau : les boutons sur les oreillettes pour contrôler la musique et les appels, la réduction de bruit lors d’une conversation téléphonique ou encore leur compatibilité avec les différents assistants virtuels tels que Google Assistant, Amazon Alexa et Siri.

