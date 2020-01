Les soldes Bose : jusqu’à 47 % de remise sur le QC 35 II et le Headphones 700

Si vous recherchez activement un bon casque audio pendant les soldes d’hiver 2020, le doux nom de Bose a forcément effleuré vos oreilles. Deux de ses meilleures références sont aujourd’hui en promotion sur Rakuten : le QuietComfort 35 II à 199 euros et le Headphones 700 à 269 euros. Retrouvez le détail des offres ci-dessous.

Les casques audio du constructeur Bose font partie des meilleures références du marché. Que ce soit le QC 35 II et le dernier Headphones 700, ils conviendront tous les deux aux plus audiophiles d’entre vous, notamment grâce à une qualité sonore exemplaire et un système d’annulation du bruit clairement bluffant. La bonne nouvelle ? Ils sont tous les deux en promotions pendant les soldes d’hiver 2020.

Les offres en un clin d’œil :

Le Bose QC 35 II à 199 euros

Le casque audio Bose QuietComfort 35 II est un ancien modèle, mais il n’a rien perdu de sa superbe en 2020. Encore aujourd’hui, il saura pleinement satisfaire les plus audiophiles, avec la qualité du son Bose d’une part, et le système de réduction de bruit active particulièrement efficace d’autre part. Via l’application mobile Bose Connect (compatible iOS et Android), il est d’ailleurs très facile de paramétrer le casque selon vos envies. Différents niveaux de réduction de bruit sont disponibles pour s’adapter au mieux à l’environnement qui vous entoure.

Avec sa forme circum-aurale, son arceau réglable et ses oreillettes pivotantes, le QC 35 II épouse parfaitement toutes les morphologies. De plus, ses coussinets sont très agréables et permettent à vos oreilles de ne pas trop chauffer, même sur une longue période d’écoute. Il profite d’ailleurs d’une autonomie confortable au quotidien. Le constructeur annonce environ 20 heures d’autonomie en mode sans-fil avec la réduction de bruit active, et le double en mode filaire. Google Assistant et Amazon Alexa sont également de la partie.

En bref

La réduction de bruit particulièrement efficace

L’autonomie confortable en mode sans-fil ou filaire

L’intégration de Google Assistant et Amazon Alexa

Au lieu de 379 euros à sa sortie, le casque Bose QC 35 II descend aujourd’hui à 199 euros sur Rakuten en utilisant le code promo CR20, ce qui représente une remise de 47 % sur son prix d’origine. De plus, vous recevrez 22 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Le Bose Headphones 700 à 269 euros

On aime ou on n’aime pas, le Headphones 700 adopte un nouveau design plus fin que l’ancien modèle, mais ce n’est pas la principale différence. Bose améliore son système d’annulation du bruit et propose désormais 11 niveaux de réduction ambiante, de 0 à 10, réglables depuis l’application dédiée ou directement via la zone tactile du casque. Le résultat est clairement bluffant, au-dessus du QC 35 II et pour le moins équivalent au WH-1000XM3 selon notre test

En ce qui concerne la qualité audio, elle est évidemment au rendez-vous, toutefois avec la célèbre signature marquée de Bose sur les mediums, qui plait ou ne plait pas d’ailleurs. Le Bose Headphones 700 embarque également quelques fonctionnalités bien pratiques au quotidien, pour ne citer que le support du Bluetooth multipoints par exemple. Enfin, son autonomie est plutôt confortable, mais moins généreuse que son prédécesseur. En mode sans fil avec réduction de bruit, elle est estimée à une vingtaine d’heures et jusqu’à 30 heures sans. En revanche, un port USB-C avec charge rapide est de la partie.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Bose Headphones 700.

En bref

Une réduction de bruit nettement améliorée

L’autonomie confortable, entre 20 et 30h

Le Bluetooth multipoints

Au lieu de 399 euros à son lancement, le casque Bose Headphones 700 tombe aujourd’hui à 269 euros sur Rakuten en utilisant le code promo CR20, ce qui représente une remise de 33 % sur son prix d’origine. De plus, vous recevrez 29 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Ne ratez aucune offre des soldes d’hiver

Les soldes d’hiver 2020 durent du 8 janvier au 4 février 2020. Pour ne rater aucune offre, vous pouvez retrouver les offres des soldes d’hiver 2020 en direct ou consulter notre notre page dédiée aux soldes d’hiver. Elle regroupe toutes les promotions qui nous ont séduites. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter Frandroid Bons Plans et la page Facebook Frandroid Bons Plans.