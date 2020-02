Les Airpods 2 à 125 euros jusqu’à ce soir grâce à ce code promo

Rakuten propose jusqu'à ce soir les célèbre AirPods 2 -- avec le boîtier de charge classique -- à 124,99 euros en utilisant le code promo RAKUTEN15.

Les célèbres AirPods 2 d’Apple restent à ce jour parmi les meilleurs écouteurs true wireless du marché, surtout si vous avez un iPhone. Ils s’appaireront comme par magie avec les téléphones d’Apple. C’est ce qui explique une bonne partie de leur succès, en plus de leur aspect « écouteur bouton » plus confortable que les intra-auriculaires. Rakuten les propose jusqu’à ce soir pour 124,99 euros avec leur boîtier de charge filaire en utilisant le code promo RAKUTEN15. L’offre est disponible jusqu’à ce soir, jeudi 27 février, à 23h59.

Pour utiliser code promo il faudra être membre du programme de fidélité de Rakuten, le Club R, c’est gratuit et ça n’engage à rien. En revanche vous pourrez de réduction sur vos prochains achats.

En bref

Agréable à porter

Idéal si vous avez un iPhone…

… mais ils fonctionnent aussi avec Android

Au lieu de 179 euros, les AirPods 2 (avec boîtier de charge filaire) sont aujourd’hui disponibles à 124,99 euros sur Rakuten, soit une réduction de plus de 60 euros sur le prix d’origine des écouteurs true wireless d’Apple. De plus, vous recevrez 7 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Livraison depuis la Chine en 6 à 20 jours ouvrés. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de toujours effectuer vos achats à l’étranger avec PayPal. La plateforme facilite en effet le remboursement de la commande en cas de litige quelconque avec le vendeur.

Pour en savoir plus 👇

On le sait, les Airpods ne sont pas les meilleurs écouteurs en termes de qualité audio, mais ils sont extrêmement populaires. Ils totalisent même aujourd’hui plus de 50 % de parts du marché en 2019. Ces AirPods 2 lancés il y a un peu plus d’un an ne sont pas étrangers à ce succès.

Leur design est strictement identique à celui du modèle de 2016. Et conserve donc leur confort notamment grâce à leur forme qui épouse bien le creux des oreilles. Il s’agit tout simplement du meilleur choix pour celles et ceux qui ne supportent pas les écouteurs intra-auriculaires. Les fiches techniques se ressemblent aussi, à l’exception de deux nouveaux ajouts : le Bluetooth 5.0 et l’intégration de Siri directement dans les oreillettes. Ils comprennent donc désormais le « Dis Siri », sans passer par l’iPhone.

Si vous avez un iPhone, l’appairage est un délice. Il faut moins de 30 secondes pour effectuer le premier appairage. Basculer entre divers appareils est aussi un jeu d’enfant et plusieurs autres fonctionnalités intéressantes rendent l’expérience sympathique. On pense surtout au Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette. La plupart des fonctionnalités citées ne sont en revanche pas disponibles avec un smartphone Android, mais les AirPods 2 sont tout de même compatibles. Pour les intéressés, nous avons réalisé un petit tutoriel.

