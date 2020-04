Bose Headphones 700 : une remise inédite de 130 € pour l’un des meilleurs casques sans fil

C'est une occasion à saisir si vous attendiez une baisse significative de prix pour le casque sans fil Bose Headphones 700 avec réduction de bruit active. On le trouve aujourd'hui à seulement 269 euros au lieu de 399 à son lancement.

Le Bose Headphones 700 est le dernier né du constructeur américain. Il se place tout simplement dans notre top des meilleurs casques sans fil à réduction de bruit active, aux côtés du Sony WH-1000XM3.

C’est un produit premium assez onéreux en règle générale, mais il est pourtant aujourd’hui disponible avec une réduction de 130 euros sur son prix d’origine. C’est du jamais vu depuis son lancement.

En bref

Une réduction de bruit bluffante

L’autonomie entre 20 à 30h

La signature sonore Bose

Bluetooth multipoints

Au lieu de 399 euros, le casque sans fil Bose Headphones 700 est aujourd’hui disponible à seulement 269 euros sur Rakuten — depuis un vendeur français avec garantie de 2 ans — grâce au code promo RAKUTEN30. De plus, vous recevrez également 14,95 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Le casque audio est uniquement disponible en coloris blanc. Notez également que le coût de la livraison s’élève à 4,99 euros en Colissimo.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

En comparaison de l’ancien modèle, le Bose Headphones 700 adopte un nouveau design. Il commence par gagner en finesse grâce à son arceau bien différent du QC 35 II. L’articulation ne se fait plus au niveau des bras, mais par un système de pivot au niveau des oreillettes pour régler la hauteur et l’inclinaison. De plus, le revêtement en mousse est remplacé par du silicone et les boutons physiques sont également supprimés pour laisser place à des zones tactiles de contrôle.

Bose oblige, ce casque audio brille par sa réduction de bruit active et arrive même à faire mieux que son prédécesseur. Il propose 11 niveaux de réduction du bruit ambiante, de 0 à 10, réglables depuis l’application dédiée ou directement via le casque, plus précisément derrière l’écouteur gauche. Le résultat est clairement bluffant, bien au-dessus du QC 35 II et pour le moins équivalent au WH-1000XM3 selon notre test. En ce qui concerne la qualité audio, elle est évidemment au rendez-vous, toutefois avec la célèbre signature marquée de Bose sur les médiums, qui plait ou ne plait pas d’ailleurs.

Le Bose Headphones 700 embarque également quelques fonctionnalités bien pratiques au quotidien, pour ne citer que le support du Bluetooth multipoints par exemple. Cela permet au casque de se connecter à plusieurs sources en même temps et ainsi passer de l’une à l’autre en clin d’œil. Vous pourrez ainsi passer de votre téléphone dans les transports en commun à votre ordinateur une fois à votre poste de travail, et cela sans avoir à déconnecter puis reconnecter.

Enfin, son autonomie est plutôt confortable. En mode sans fil avec réduction de bruit, elle est estimée à une vingtaine d’heures selon le constructeur. Lors de notre test, notez que nous avons pu l’utiliser pendant 28h30 en désactivant la réduction de bruit. Il se recharger enfin assez rapidement via son port USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Bose Headphones 700.

L’offre n’est plus disponible ?

Notre guide d’achat

