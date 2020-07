Une bonne barre de son à moins de 400 euros ? Oui, ça existe (Sony HT-G700)

La Sony HT-G700 est une barre de son 3.1 polyvalente qui permet d'améliorer le rendu sonore de son téléviseur et de proposer un rendu émulé Dolby Atmos et DTS:X nativement.

La Sony HT-G70 est une barre de son couplée à un caisson de basse sans fil annoncée en 2020. Elle permet d’avoir un rendu 3.1 grâce à trois haut-parleur inclus dans la barre de son et est compatible avec les sources Dolby Atmos et DTS:X pour recréer un son 3D sans enceinte arrière ou vers le plafond.

En bref

Un rendu audio supérieur à celui de n’importe quel TV

Une compatibilité avec les sources Dolby Atmos et DTS:X

HDMI eArc et bluetooth

Darty propose une remise immédiate de 100 euros sur la Sony HT-G70 pendant les soldes d’été.

Pour en savoir plus 👇

La Sony HT-G70 est une barre de son polyvalente. Elle permet d’améliorer le rendu sonore de son téléviseur et d’y connecter un périphérique en bluetooth pour écouter sa musique sans devoir allumer son téléviseur.

Elle est compatible avec les sources Dolby Atmos et DTS:X, ce qui lui permet de réaliser une émulation surround 3D via ces sources afin d’améliorer la spacialisation du rendu sonore sans passer par des enceintes plafonds ou un home-cinéma. Elle excelle particulièrement pour le rendu des dialogues et des émissions de télévision grâce à un rendu des voix précis. Elle sera assez puissante pour sonoriser entièrement une grande pièce sans avoir besoin d’investir dans des enceintes complémentaires.

Enfin, elle est compatible eArc avec les téléviseurs disposant d’un port HDMI 2.1, ce qui lui permet de recevoir des sources audio sans perte et sans latence.

