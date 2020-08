Première baisse de prix pour les nouveaux Samsung Galaxy Buds Live

Les nouveaux écouteurs true wireless de Samsung sont là et ils sont déjà à prix réduit sur Rakuten. Vendus au prix de 200 euros habituellement, ils sont disponibles à 157 euros pour la toute première fois.

Annoncés il y a même pas deux semaines, les Galaxy Buds Live de Samsung sont les écouteurs true wireless censé concurrencer Apple et ses AirPods Pro. Proposé à un prix de 200 euros, Rakuten les affiche à seulement 157 euros. Un prix très intéressant pour ces écouteurs à réduction de bruit active.

En bref

La réduction de bruit active

Un design original

Autonomie de 6 heures

Les Samsung Galaxy Buds Live sont disponibles à 157 euros sur Rakuten au lieu de 200 euros dans son coloris noir. De plus, vous recevrez 7,85 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Pour en savoir plus 👇

Les Samsung Galaxy Buds Live sont tout nouveaux. Au moment où nous écrivons ces lignes, ils ne sont toujours pas sortis en France puisqu’ils seront disponibles à partir du 21 août. Le Coréen a créé des écouteurs au design original en forme de haricot au revêtement brillant. Soit on accroche soit c’est rédhibitoire, mais on ne peut nier que Samsung essaie de se démarquer. La surface de ces Buds est tactile pour contrôler facilement la lecture de contenu. De plus, ces « gestes » sont paramétrables pour personnaliser son expérience au mieux.

Les écouteurs sont fabriqués en partenariat avec AKG, racheté par Samsung il y a quelques années. Ainsi, en plus des haut-parleurs, on profite d’un conduit prévu exclusivement pour avoir d’excellentes basses, un point souvent faible chez la concurrence. Avec la norme Bluetooth 5.0 intégrée, ces Galaxy Buds Live sont compatibles avec les codecs SBC et AAC pour lire la plupart des fichiers audios sans aucun problème.

Avec une batterie de 60 mAh dans chaque oreillette, vous devriez pouvoir tenir environ 6 heures sans avoir à brancher les écouteurs dans leur boîtier de chargement permettant de récupérer 15 heures d’autonomie. Ce boîtier est d’ailleurs compatible Qi pour se recharger sans-fil.

Mais le point le plus important de ces écouteurs est la présence de la réduction de bruit active. Ils sont les premiers de la gamme Galaxy Buds à intégrer cette technologie. En plus de réduire le bruit ambiant, il va pouvoir l’amplifier pour que vous puissiez entendre ce qu’il se passe autour de vous ou tenir une discussion par exemple.

Les autres offres sur Rakuten

Si l’offre n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant ces Samsung Galaxy Buds Live.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir les autres concurrents des Galaxy Buds Live, nous vous invitons enfin à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans-fil en 2020.