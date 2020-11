Les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Live sont en promotion à -25 %

Les Samsung Galaxy Buds Live se distinguent par un design atypique en forme de haricots magiques, ou senzus pour les intimes. Amazon les proposent en ce moment à partir de 147 euros au lieu de 199, avec trois coloris disponibles.

Les Galaxy Buds Live sont les premiers écouteurs sans fil de Samsung à bénéficier de la réduction de bruit active, une fonctionnalité très prisée en 2020 pour quiconque veut s’imposer comme une référence sur le marché des true wireless. Ce ne sont pas les meilleurs de leur catégorie, mais sont en tout cas plus abordable que certains solutions concurrentes, d’autant plus avec cette remise de 25 %.

En bref

Le design original

L’autonomie de plus de 7 heures

Sans oublier, la compatibilité charge sans fil

Au lieu de 199 euros, les Samsung Galaxy Buds Live sont aujourd’hui disponibles à 147 euros sur Amazon pour le modèle argent. On retrouve ensuite le modèle noir et bronze à 149 euros.

Ils sont également disponible en promotion à la Fnac.

De prime abord, les Samsung Galaxy Buds Live sont très attirants. Ils arborent un design encore jamais vu, en forme de haricots magiques tout droit sortis de l’animé Dragon Ball. Surprise, c’est très confortable une fois dans l’oreille et le maintien est plutôt bon. Ils sont d’ailleurs certifiés IP X2 pour résister à quelques gouttes d’eau, mais pas plus. On retrouve également des zones tactiles sur la surface des oreillettes, qui plus sont personnalisables.

Bien que charmant à l’œil, ce format open-fit ne permet pas une bonne isolation passive. De ce fait, la technologie de réduction de bruit active – intégrée pour la première fois sur des écouteurs Samsung – est clairement anecdotique. Vous êtes prévenus, car même lorsque cette fonctionnalité est activée vous entendez les bruits environnants. C’est dommage pour des true wireless lancés à 200 euros, mais un peu moins avec une promotion.

La qualité sonore est évidemment signée AKG, donc très portée vers les basses. C’est idéal pour certains genres de musique, mais moins pour d’autres… si cela ne vous convient pas, il est tout de même possible d’accéder à six modes différents via l’application dédiée : normal, ampli, basses, léger, dynamique, clair et aigus. Cela ne remplace pas un véritable égaliseur, mais c’est toujours ça.

Les nouveaux écouteurs sans fil de Samsung vont surtout se différencier grâce à leur excellente autonomie. Chaque oreillette est équipée d’une batterie de 60 mAh qui lui permet de tenir pendant plus de 7 heures d’écoute, même avec la réduction de bruit. Avec le boîtier, d’ailleurs tout mignon et compact, ce chiffre monte à environ 30 heures via à 3 recharges complètes supplémentaires. La compatibilité charge sans fil est également de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Samsung Galaxy Buds Live.

