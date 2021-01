[…] Pour les soldes, la réduction de bruit est à moins de 100 € avec ce casque Sony […]

Sony est sans conteste l'une des marques leader sur le marché des casques dotés de la réduction de bruit active. Si elle propose en majorité des modèles plutôt onéreux, certaines de ses références d'entrée de gamme sont plus abordables, d'autant plus lorsqu'elles sont en promotion. Exemple avec le casque WH-710N, qui passe de 149 euros à moins de 100 euros chez plusieurs marchands.

Lorsque l’on parle de réduction de bruit active, il est difficile de ne pas mentionner Sony et ses casques performants à l’image du WH-1000XM4. Mais très souvent, les références dotées de cette technologie avoisinent plutôt les 300 euros. Sony a toutefois pensé à proposer des modèles plus abordables, comme le casque WH-CH710N, dont le prix devient encore plus intéressant pendant les soldes puisqu’il chute sous les 100 euros.

En bref

La réduction de bruit active moins chère

Un casque confortable sur la durée

Une autonomie de 35 heures

Habituellement proposé à 149 euros, le casque Sony WH-CH710N est désormais soldé à 99 euros chez Rakuten (vendeur Boulanger : en adhérant gratuitement au Club R, vous pourrez bénéficier de 5 euros offerts sur vos prochains achats), Amazon, Darty et à la Fnac.

Sony a pensé à celles et ceux qui ne veulent, ou ne peuvent, pas dépenser 300 euros pour un casque audio, même doté de la réduction de bruit active. Si son modèle WH-CH710N bénéficie de cette technologie très recherchée, elle n’arrivera naturellement pas à la hauteur de celle proposée par le WH-1000XM4, nettement plus performant. Cela ne veut pas dire que ce modèle plus abordable perd tout son intérêt. Au contraire : à ce prix, la réduction de bruit active sera tout à fait satisfaisante, et saura isoler l’utilisateur des bruits aux alentours grâce à deux microphones intégrés. Un mode « bruit ambiant » sera également de la partie : il vous permettra d’entendre les bruits environnants qui ont leur importance, comme lorsque vous traversez la rue ou que vous avez besoin d’écouter les annonces dans les transports en commun.

Niveau conception, le casque Sony WH-CH710N est plus massif que son grand frère le WH-1000XM4, avec des écouteurs arrondis et des coussinets confortables, et donc forcément moins compact et sobre. Mais il ne manque pas de légèreté et saura accompagner son utilisateur toute une journée, sans peser trop fort sur le crâne.

Côté autonomie, la marque annonce une durée d’utilisation de 35 heures, ce qui est excellent pour ne pas risquer de tomber en rade en plein milieu de la journée. Et au bout de 10 minutes de recharge (via USB-C), vous gagnerez une heure d’écoute. Notez enfin que ce casque est compatible Bluetooth 5.0 ; l’appareillage sera quant à lui facilité grâce à la puce NFC.

