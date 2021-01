Amazon propose une réduction de 80 € sur les Samsung Galaxy Buds Live

Les Galaxy Buds Live sont les premiers écouteurs sans fil de Samsung à proposer la réduction de bruit active. Ce ne sont pas les meilleurs de leur catégorie, mais avec un prix qui passe de 199 à seulement 119 euros sur Amazon, on peut dire que c'est une bonne affaire pendant les soldes.

Samsung a peaufiné sa solution true wireless avec ses nouveaux Galaxy Buds Pro, mais les Bud Live restent encore d’actualité pour quiconque souhaite avoir des écouteurs sans fil de la marque coréenne. D’autant plus qu’ils sont en promotion pour les soldes d’hiver 2021 avec une réduction de 80 euros sur leur prix d’origine, ce qui n’est pas le cas du nouveau modèle.

En bref

Un design confortable dans l’oreille

La compatibilité charge rapide et sans fil

L’autonomie de 30 heures environ avec le boîtier

Au lieu de 199 euros, les Samsung Galaxy Buds Live sont aujourd’hui affichés à seulement 119 euros sur Amazon. Ces écouteurs sans fil sont disponibles en deux coloris : noir et bronze.

Pour en savoir plus 👇

Les Samsung Galaxy Buds Live offrent un design atypique avec leur forme de haricot. Surprise, c’est très confortable à porter et le maintien dans l’oreille est suffisamment bon pour ne pas tomber, même en courant. Ils sont d’ailleurs certifiés IP X2 pour résister à quelques gouttes d’eau et la sueur.

Ce format open-fit ne permet en revanche pas une bonne isolation passive. De ce fait, la technologie de réduction de bruit active — intégrée pour la première fois sur des écouteurs Samsung — est clairement anecdotique. Vous êtes prévenus, car même lorsque cette fonctionnalité est activée vous entendez les bruits environnants. Dommage.

Ils se rattrapent toutefois avec une bonne qualité sonore signée AKG, pour des basses bien profondes. C’est idéal pour certains genres de musique, mais moins pour d’autres. Quoi qu’il en soit, vous pouvez personnaliser le son selon vos envies grâce à six modes différents via l’application dédiée : normal, ampli, basses, léger, dynamique, clair et aigus. Cela ne remplace pas un véritable égaliseur, mais c’est déjà ça.

L’autonomie est enfin très appréciée pour des true wireless. C’est 7 heures d’écoute non-stop avec la réduction de bruit activée, mais on vous conseille de la désactiver pour encore plus gagner en endurance. Avec le boîtier, ce chiffre monte à environ 30 heures via à 3 recharges complètes supplémentaires. La compatibilité charge sans fil est également de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Samsung Galaxy Buds Live.

