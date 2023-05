PlayStation 5 ou Xbox Series X, les deux consoles sont en pack et en promo pendant ces French Days

En ces derniers jours de French Days, les gamers qui attendaient une baisse de prix pour acquérir une PS5 ou une Xbox Series X seront servis, puisque les deux consoles next-gen sont actuellement incluses dans des packs en promotion. La première, avec le jeu Star Wars Jedi: Survivor, est affichée à 609,98 euros au lieu de 629,98 euros sur Amazon, tandis que la deuxième, avec le jeu Forza Horizon 5 Premium Edition, est à 449,99 euros au lieu de 559,99 euros à la Fnac.

C’est bientôt la fin des French Days, mais cela ne veut pas dire qu’il est maintenant impossible de dénicher de bonnes affaires. C’est notamment le cas actuellement avec deux packs comportant chacun l’une des consoles next-gen qui s’arrachent encore aujourd’hui. La PlayStation 5 et la Xbox Series X, incluses dans des packs comprenant un jeu, sont en effet disponibles en promotion.

Les points forts de ces packs

Deux consoles puissantes

Efficaces pour jouer en 4K

Des « Game Pass » pour accéder à de larges catalogues de jeux

Au lieu de 629,98 euros, la PlayStation 5, avec le jeu Star Wars Jedi: Survivor, est désormais proposée à 609,98 euros sur Amazon. De son côté, la Xbox Series X accompagnée du jeu Forza Horizon 5 Premium Edition est maintenant affichée à 499,99 euros au lieu de 559,99 euros à la Fnac.

Si, par la suite, les offres mentionnées dans cet article ne sont plus disponibles, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Les tableaux se mettent à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Sony PlayStation 5 au meilleur prix ?



au meilleur prix ? Où acheter La Microsoft Xbox Series X au meilleur prix ?

PlayStation 5 : une nouvelle manette et des jeux en 4K ou 8K

Ce qui saute d’abord aux yeux avec la PlayStation 5, c’est sa taille massive. Il fallait bien pouvoir caser toute la puissance promise par Sony dans les entrailles de cette console next-gen, très souvent en rupture de stock. Vous devrez donc veiller à disposer d’assez de place pour pouvoir l’installer près de votre TV. Cette console s’accompagne par ailleurs d’une toute nouvelle manette, la DualSense, qui épouse bien mieux la forme des mains et qui offre des fonctionnalités bien appréciables en jeu, comme les gâchettes adaptatives ou encore les vibrations haptiques, qui renforcent grandement l’immersion dans le jeu.



au meilleur prix ? Où acheter La Sony PlayStation 5 Digital Edition au meilleur prix ?

Côté performances à proprement parler, la PS5 bénéficie d’une puissance de 10 TeraFLOPs grâce à l’architecture RDNA 2 d’AMD, avec la possibilité de faire tourner des jeux jusqu’en 8K selon ce qui est affiché sur la boîte de la console. Mais les plupart des jeux actuellement disponibles tourneront en 4K à 30 ou 60 FPS, voire 120 pour quelques titres et pour les TV compatibles. Notez aussi que la PS5 profite aussi du VRR. Enfin, vous pourrez accéder à un très large catalogue de jeux avec le PS+, sur différents niveaux, avec même des titres de la PS1.

Xbox Series X : une console silencieuse et puissante

Tout comme la PS5, la Xbox Series X est une console imposante, mais stable. Mais là encore, étant donné qu’il est conseillé de la poser à la verticale, une place suffisante près de votre TV est vraiment nécessaire. Mais une fois lancée, la Series X saura se faire discrète puisqu’elle est très silencieuse, même en faisant tourner des jeux gourmands.

Pour assurer de belles performances, la Series X pourra compter sur une puissance de 12 TFlops traduit par un CPU AMD Zen 2 8 cœurs à 3,6-3,8 GHz, un GPU AMD RDNA 2 avec 52 CU à 1 825 GHz, 16 Go de mémoire vive en GDDR6 et un SSD 1 To avec la Xbox Velocity Architecture. Elle pourra même faire tourner des jeux en 4K à 60 images par seconde, voire jusqu’à 120 IPS selon les titres. Autre avantage certain : la Series X assure une rétrocompatibilité efficace Xbox 360 et Xbox One, ce qui permet de faire fonctionner la grande majorité des titres compatibles avec les anciennes consoles, mais en plus, ceux-ci voient leur résolution et framerate augmenter. Enfin, tout comme avec la PS5, vous pourrez avoir accès à une ludothèque complète, cette fois-ci par l’intermédiaire du Xbox Game Pass, la force principale de cette Series X.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la PlayStation 5 ainsi que celui de la Xbox Series X.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.