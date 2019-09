Pour les French Days Fnac/Darty propose le célèbre Google WiFi à 79 euros au lieu de 139 et le pack de deux à 139 euros ou lieu de 249, soit 69 euros pièces. Dans les deux cas c’est l’occasion d’offre à votre nid douillet le réseau solide qu’il mérite.

Dans le monde des routeurs et répéteurs Wi-Fi, il y a de tout et à tous les prix mais le Google WiFi se distingue clairement de la masse, au point d’être considéré comme l’un des meilleurs du marché. Pendant les French Days, il est proposé à 79 euros pièce, ou 139 pour un couple (soit 69 euros l’unité) chez Darty contre 139 et 249 habituellement.

Le Google WiFi en bref

Un excellent routeur Wi-Fi

Ou un excellent moyen d’étendre la couverture de son réseau sans-fil domestique

Une couverture d’environ 80 m2 par routeur

Une application complète, avec notamment un contrôle parental

Google WiFi en détails

Que vous vous en serviez pour étendre la couverture de votre réseau, ou simplement remplacer le Wi-Fi de votre box qui peut, parfois, être franchement moisi, la solution de Google est robuste. Elle prend en charge toutes le normes réseaux du moment et pourra ainsi retransmettre la totalité de votre débit internet, même si vous êtes en fibre à 1 Gb/s. Le Google WiFi a en plus le mérite d’être esthétique et discret ce qui fait que l’on ne rechignera pas trop à l’installer dans son intérieur à un endroit dégagé et ainsi mieux diffuser les ondes.

Le module uniquement est capable de couvrir 85 mètres carrés, ce qui sera suffisant pour beaucoup d’appartements parisien et d’autres villes. Si vous habitez dans plus grand, on vous recommandera d’opter plutôt pour le pack de deux, capable de couvrir 170 m2. Comme les Google WiFi des routeurs mesh, le réseau n’a qu’un seul nom et l’on passe d’une borne à l’autre de manière transparente pour capter réseau de manière optimale. Libre à vous par ailleurs d’ajouter autant de satellites que vous souhaitez. Si un duo ne suffit pas, vous pourrez très simplement ajouter un troisième membre après coup.

Google WiFi s’accompagne enfin d’une application assez poussée qui permettra notamment d’optimiser le fonctionnement des routeurs ou mettre en place en contrôle parental. Vous pourrez limiter l’accès à internet à un terminal spécifique — par exemple le smartphone de votre enfant — à partir d’une certaine heure.

Pendant les French Days, le Google WiFi est disponible à de 79 euros chez Darty. Le lot de 2 est proposé à 139 euros.

