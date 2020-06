Amazon brade son Echo de 3ème génération pour fêter les 2 ans d’Alexa en France

Eh oui, ça fait déjà deux ans qu'Alexa s'est invitée dans de nombreux foyers français. Pour célèbre l'occasion, Amazon propose aujourd'hui une réduction de 40 euros sur son enceinte connectée Echo de 3ème génération, la faisant passer de 99 à 59 euros seulement.

Lancé en fin d’année 2019, l’Amazon Echo de la troisième génération se rapproche désormais plus du modèle Echo Plus, avec notamment la promesse d’une meilleure expérience sonore. Vous attendiez une baisse de prix pour craquer ? Cela tombe bien, l’enceinte connectée du géant américain n’a jamais été aussi abordable qu’aujourd’hui grâce à une remise inédite de 40 %.

Au lieu de 99 euros, l’Echo (3ème génération) est aujourd’hui affichée à seulement 59 euros sur Amazon, soit le prix normal de la mini enceinte Echo Dot. Elle est disponible en plusieurs coloris à ce prix : bleu/gris, anthracite, gris chiné et sable.

L’Amazon Echo (3ème génération) est une belle amélioration par rapport à l’ancien modèle. Avant de parler de l’aspect technique, on remarque tout d’abord que le design a légèrement changé. Il est toujours cylindrique, mais ses formes sont bien plus arrondies pour rappeler fortement modèle Echo Plus.

Cette enceinte connectée n’emprunte pas uniquement le design de la version Plus, car elle aussi véhicule la promesse d’une meilleure expérience sonore. Pour cela, elle intègre un nouveau un haut-parleur dédié aux graves de 7,6 centimètres. Amazon affirme que « les basses sont plus fortes » et que « les médiums et les aigus sont plus clairs » que sur l’ancien modèle. Ensuite, il embarque également les membranes en néodyme pour améliorer le tout, que l’on retrouve, encore une fois, déjà sur l’Echo Plus.

Évidemment, l’assistant Alexa est de la partie pour vous faciliter la vie au quotidien. Vous pouvez évidemment lui demander à peu près tout ce que vous voulez, que ce soit pour discuter, demander la météo du jour ou des informations, jouer ou évidemment lire vos musiques favorites via Amazon Music, Spotify ou Deezer.

Il est également possible de contrôler certains objets connectés, comme des ampoules, des caméras de surveillance ou encore prises, si et seulement s’ils sont compatibles avec l’assistant du géant américain.

