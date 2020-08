Partez sereinement en vacances avec le pack de sécurité Netatmo en promotion

Boulanger brade son pack de sécurité Netatmo. On peut retrouver la caméra de surveillance avec une sirène et un détecteur pour 259 euros au lieu de 319 habituellement.

Que ce soit pour partir en vacances avec l’esprit tranquille ou bien pour surveiller quotidiennement son domicile, il peut être rassurant d’avoir un système de surveillance chez soi. On retrouve dans ce domaine Netatmo qui propose un écosystème complet pour bien sécuriser sa maison/appartement. D’ailleurs, Boulanger propose un pack de démarrage en promotion.

En bref

Une caméra à reconnaissance faciale

Une sirène connectée de 110 dB

Un détecteur d’ouverture de porte et de fenêtre

Le pack de démarrage était proposé à 319 euros, il est désormais disponible à 259 euros sur Boulanger. C’est un ensemble idéal pour commencer à sécuriser convenablement son domicile.

Vous pouvez aussi retrouver la caméra seule sur Amazon. Elle est en ce moment à 171 euros au lieu de 199.

Pour en savoir plus 👇

Dans ce pack, on trouvera tout d’abord la Netatmo Welcome, la caméra de surveillance. Cette petite caméra est l’une des plus esthétiques du marché et peut se poser n’importe où dans votre domicile. Elle permet de filmer en Full HD à 130 degrés et arrive à bien gérer les contre-jours. Son point fort réside notamment dans sa capacité à reconnaître les visages. Elle pourra alors connaitre les membres de la famille, ou avertir si un inconnu est rentré chez vous. La Netatmo Welcome vous envoie une notification sur votre téléphone avec, en prime, une photo de la personne.

Son installation est d’ailleurs très rapide, il suffit de la brancher et de télécharger l’application Netatmo Security sur iOS et Android. L’application est très ergonomique et la synchronisation avec la caméra se fait très simplement. Notez que les photos et vidéos enregistrées sur cette caméra ne sont envoyées nulle part, elles sont stockées dans une carte SD que vous pourrez ajouter à la caméra. Il sera tout de même possible de synchroniser votre compte DropBox ou votre NAS à l’application, uniquement si vous le souhaitez.

Dans ce pack, vous retrouverez en plus une sirène qui se synchronisera avec la Netatmo Welcome. Si vous êtes absent et qu’un inconnu rentre chez vous, vous recevrez immédiatement une notification et la sirène déclenchera automatiquement une alarme de 110 dB afin de faire fuir l’intrus.

De même, un détecteur d’ouverture de porte ou de fenêtre est inclus dans ce pack. Ce détecteur pourra vous notifier si la porte ou la fenêtre s’est ouverte, il détecte même les vibrations si quelqu’un tente juste de forcer l’entrée. Dans ces cas là, vous serez notifié et pourrez activer la caméra à distance et, si besoin, l’alarme.

Enfin, l’application offre d’autres fonctionnalités intéressantes. On peut retrouver, par exemple, un mode de simulation de présence. Le haut-parleur de la sirène sera alors utilisé pour simuler des bruits du quotidien.

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures caméras de sécurité connectées à acheter.