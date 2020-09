L’enceinte Amazon Echo Studio chute à son plus bas prix depuis sa sortie sur Amazon

Officiellement lancée en début d'année, l'enceinte connectée Amazon Echo Studio voit son prix baisser pour la première fois sur la plateforme du géant américain. Au lieu de 199 euros, elle est maintenant disponible à 174 euros.

Avec ses 5 haut-parleurs et une émulation Dolby Atmos, l’enceinte connectée Amazon Echo Studio est la version haut de gamme de la gamme Echo de la gamme. Elle est capable de se mesurer à la Google Home Max, qu’elle dépasse même sur certains points. Après avoir conservé le même prix depuis son lancement, l’Echo Studio baisse enfin grâce à une promotion sur Amazon.

En bref

5 haut-parleurs

Puissance de 330 watts

Alexa toujours aussi efficace

Lancée à 199 euros, l’enceinte connectée Amazon Echo Studio est maintenant disponible à 174 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

Comme les autres modèles de la gamme Echo, l’Amazon Echo Studio revêt le tissu désormais caractéristique de la marque, ici en gris anthracite. On retrouve également des formes arrondies et un format plutôt massif par rapport aux autres enceintes Echo, avec tout de même 3,5 kg au compteur.

Ce format plus conséquent s’explique. Il s’agit tout simplement d’une version « pleine puissance » qui promet une expérience sonore digne d’une enceinte haut de gamme. Avec pas moins de 5 haut-parleurs et une émulation Dolby Atmos pour agrémenter le tout, l’Echo Studio diffuse un son enveloppant, immersif et bien détaillé dans toute la pièce, sans effet de saturation même à plein volume. Pour ce faire, l’enceinte calibrera sa position dans la pièce que vous aurez choisie pour une adaptation optimale. Pour améliorer davantage l’ensemble, par exemple en modulant les graves ou les aigus, il sera possible d’effectuer ce type de réglages grâce à la fonction d’égaliseur, via l’application Alexa.

Sur le papier, l’Echo Studio peut également faire office d’enceinte home cinéma. Pour cela, elle doit être connectée à un Fire TV Stick 4K d’Amazon via l’application. La puissance apportée sera vraiment satisfaisante par rapport aux haut-parleurs intégrés de votre téléviseur.

Enfin, l’assistant Alexa sera forcément de la partie pour effectuer des commandes vocales. Vous pourrez naturellement lui demander de jouer des titres sur Amazon Music ou encore Spotify. Elle sera aussi en mesure de contrôler d’autres objets connectés dans la maison. Sachez également que l’Echo Studio intègre un hub connecté Zigbee pour connecter d’autres appareils de domotique compatibles.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’Amazon Echo Studio.

