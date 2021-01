[…] Echo Dot 4 : une mini enceinte connectée à moitié prix pour les soldes […]

Le dernier modèle de la petite enceinte connectée d'Amazon, aka l'Echo Dot 4, profite des soldes d'hiver 2021 pour s'afficher avec une remise de 50 %. Elle passe alors de 59 à seulement 29 euros chez plusieurs e-commerçants.

En fin d’année 2020, Amazon a renouvelé sa gamme d’enceintes connectées et le modèle miniature a lui aussi eu droit à sa nouvelle mouture. Le design devient encore plus rond et quelques les améliorations sont de la partie, mais le prix lui est toujours aussi attractif. D’autant plus à moitié prix pour les soldes 2021.

En bref

Le multiroom

Le nouveau design sphérique

La qualité sonore supérieure à l’ancien modèle

Au lieu de 59 euros, l’Amazon Echo Dot 4 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 29 euros sur Amazon et Boulanger. On la trouve également au même prix sur Rakuten avec 1,50 euro offerts sur votre prochaine commande.

Pour en savoir plus 👇

L’Amazon Echo Dot 4 de 2020 ne prend plus la forme d’un petit galet, comme c’était le cas sur les anciennes générations, mais adopte cette fois-ci une forme sphérique un peu plus design et moderne. Elle est un peu plus imposante, mais n’en reste pas moins compacte avec ses dimensions de 100 x 100 x 89 mm. La bande lumineuse bleue qui s’active quand Alexa est sollicitée se trouve désormais en bas plutôt qu’en haut.

Cette nouvelle mini enceinte promet évidemment d’être plus performante que l’ancienne. Avec son haut-parleur de 41 mm, l’Echo Dot 4 est capable de proposer une expérience sonore avec des basses profondes et des aigus bien clairs, même si ce n’est pas la meilleure. Pour plus de puissance, vous pouvez par exemple connecter deux enceintes entre elles grâce à sa compatibilité multiroom, et ça fonctionne même avec l’Echo Dot 3. Il est également possible de la relier à un système audio déjà existant (barre de son, enceinte externe, etc.) via Bluetooth ou le port jack 3,5 mm.

Comment ne pas aborder le sujet Alexa lorsque l’on parle d’une enceinte connectée d’Amazon. C’est tout simplement l’assistant vocal le plus utilisé après Google Assistant. Il a de nombreux avantages, à commencer par les fameux skills qui permettent de personnaliser l’expérience utilisateur via des applications tierces. Cela permet, entre autres, d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires, comme commander votre Uber à la voix par exemple. Alexa est aussi très pratique si vous commandez souvent sur Amazon, car vous pourrez faire vos achats en parlant simplement à votre enceinte.

L’écosystème Amazon est par ailleurs compatible avec de nombreux objets connectés du quotidien, comme des ampoules, des prises électriques, des caméras et bien d’autres.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Amazon Echo Dot 4.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Amazon Echo Dot 4.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

Pour ne manquer aucune offre, pensez à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !