Le laptop gaming Lenovo Legion Y540 (GTX 1660 Ti) passe à 799 euros

Si vous recherchez un ordinateur portable pour jouer tranquillement à vos jeux préférés, nous avons la solution : le laptop Lenovo Legion Y540-15IRH équipé d’une carte graphique Nvidia GTX 1660 Ti est aujourd’hui disponible à 799 euros sur Cdiscount via ODR, contre plus de 1 000 euros habituellement.

La gamme Legion de Lenovo est réputée pour ses ordinateurs portables spécialement conçus pour le gaming. Ils sont suffisamment puissants pour lire les nouveaux jeux relativement gourmands et offrent un confort de jeu plus qu’agréable, notamment grâce à un clavier qui offre un temps de réponse inférieur à moins de 1 ms. Cependant, ils sont bien souvent proposés au-dessus des 1 000 euros. La bonne nouvelle ? Vous n’aurez pas besoin de dépenser un SMIC aujourd’hui.

En bref

L’écran Full HD de 15,6 pouces à 60 Hz

Le combo i5 + GTX 1660 Ti + 8 Go de RAM

La garantie constructeur d’une durée de 2 ans

L’ordinateur portable Lenovo Legion Y540-15IRH revient aujourd’hui à 799 euros sur Cdiscount après avoir reçu le remboursement d’un montant de 200 euros. L’ODR du constructeur est valable jusqu’au 4 février 2020.

En savoir plus 👇

Le design du Lenovo Legion Y540 est très simpliste, mais l’esthétique n’est pas le plus important ici. Non, on s’intéresse bien plus à sa fiche technique aux petits oignons, à commencer par son écran Full HD de 15,6 pouces avec, autour, des bordures très fines. Sa particularité ? Il a le mérite de proposer un revêtement anti-reflets pour favoriser l’immersion en jeu.

Pour jouer, il est d’ailleurs loin de décevoir avec sa carte graphique Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, son processeur Intel Core i5-9300H de neuvième génération et ses 8 Go de mémoire vive. Cette configuration représente le bas du panier pour la gamme Legion, mais force est de constater qu’elle est déjà confortable pour répondre à la majorité des besoins des gamers et gameuses. De plus, il est équipé d’un HDD de 1 To pour stocker une bonne partie de votre bibliothèque, ainsi qu’un SSD 256 Go.

Son endurance n’est en revanche pas folichonne avec une autonomie estimée à 5 heures seulement, selon le constructeur. En ce qui concerne la connectique, elle est quant à elle plutôt fournie avec : 1 port USB-C, 3 ports USB-A 3.1, 1 port Mini-Display, 1 port HDMI, 1 port Ethernet et 1 port jack 3,5 mm.