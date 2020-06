Ryzen 9, RTX 2060 et SSD 1 To : voici un PC gamer avec 600 € de réduction

La nouvelle génération des ordinateurs portables Asus TUF profite de belles promotions. Les enseignes Fnac/Darty proposent en ce moment le modèle "A15-TUF566IV-AL141T" doté d'une configuration très puissante à 1 499 euros au lieu de 2 099. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Cet ordinateur portable d’Asus fait partie de la gamme TUF, conçue pour délivrer une expérience gaming de qualité. Elle a été renouvelée en début d’année avec l’intégration des processeurs AMD Ryzen de dernière génération, tout en conservant une fiche technique extrêmement solide. Avec une réduction de presque 30 %, c’est tout simplement l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment pour jouer en « Ultra ».

En bref

L’écran de 15,6 pouces à 144 Hz

Le stockage de 1 To via un SSD ultra rapide

AMD Ryzen 9 4900H + RTX 2060 + 16 Go de RAM

Au lieu de 2 099 euros, le PC gamer Asus « A15-TUF566IV-AL141T » chute aujourd’hui à 1 499 euros sur Darty et fnac.com, ce qui représente une réduction totale de 600 euros sur ce nouveau produit haut de gamme.

Notez qu’un mois d’abonnement au Xbox Game Pass est offert afin de profiter d’un immense catalogue de jeux à télécharger. Un bon moyen de tester directement la puissance de la bête.

Pour en savoir plus 👇

La gamme Asus TUF est largement réputée dans le monde du gaming. Elle propose des ordinateurs portables puissants et à la pointe de la technologie. La référence « A15-TUF566IV-AL141T » ne peut d’ailleurs pas contredire cette règle grâce à l’intégration d’un processeur AMD Ryzen de dernière génération, avec l’architecture Zen 2 qui équipera la future console next-gen de Sony.

Il s’agit du Ryzen 9 4900H. C’est tout simplement la promesse d’une expérience PC sans compromis, aussi bien au niveau de l’expérience utilisateur qu’avec les jeux gourmands. On retrouve également 16 Go de mémoire vive et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060 Ti (avec 6 Go intégrés) pour accompagner le tout.

Pour profiter comme il se doit des graphismes au maximum, l’ordinateur portable d’Asus opte pour une dalle Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement à 144 Hz, soit un défilement de 144 images par seconde à l’écran. Elle est également compatible AMD FreeSync, notamment pour éviter les problèmes de tearing en jeu.

L’Asus TUF A15 tourne enfin sous une version de Windows 10 préinstallée directement sur son SSD de 1 To. De ce fait, l’ordinateur portable s’allume en quelques secondes seulement, ce qui permettra également de réduire considérablement les temps de chargement sur de nombreux jeux vidéo.

En ce qui concerne la connectique, on retrouve 1 port HDMI, 3 ports USB, 1 port USB-C, 1 port Ethernet, 1 prise casque et 1 Display Port 1.4.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres références en fonction de votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gamer du moment.