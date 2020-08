Amazon lance une vague d’offre sur les meilleurs Chromebook du moment

Avec ses Chromebook, Google tente de s'imposer sur un marché des ordinateurs dominé par Microsoft et Apple. Le géant de Mountain View a d'excellents arguments à faire valoir ! Si vous voulez découvrir le système Chrome OS, Amazon propose d'excellentes promotions pour ces laptops.

Lancé il ya plus de 10 ans, Chrome OS a d’abord eu du mal à trouver sa cible de prédilection avant d’être plébiscité dans le milieu scolaire. Après avoir conquis ce marché, Google veut tenter de s’attaquer au grand public en proposant de bons produits à prix abordable.

Chrome OS, qu’est-ce que c’est ?

Chrome OS est un système d’exploitation ultra léger qui se base en majorité sur des services dans le cloud. Un pari qui, il y a neuf ans, n’était pas vraiment adapté à notre utilisation des ordinateurs. Sauf que depuis notre usage a évolué, principalement grâce aux smartphones.

Le « cloud storage » est utilisé par énormément de personnes, on a tous fait appel au moins une fois Google Drive ou iCloud par exemple. La démocratisation des connexions internet très rapides comme la fibre favorise également ce type d’usage.

On veut écouter de la musique, on va sur YouTube ou Spotify, on veut regarder un film, on va sur Netflix, on veut travailler en collaboration avec d’autres personnes sur des documents, on va sur Google Docs. Le cloud a pris une place très importante dans notre utilisation du web et Google a sûrement été précurseur avec Chrome OS.

Le système s’appuie sur le navigateur Google Chrome et le reste des services gravitent ensuite autour. On peut aussi noter la création progressive d’un écosystème entre Chrome OS et Android. À la manière d’un Mac avec un iPhone, vous pouvez déverrouiller l’ordinateur avec votre smartphone, prendre des appels et répondre à des SMS depuis l’ordinateur. Chrome OS peut même faire tourner les apps Android.

L’avantage de cet OS ultraléger est donc qu’il n’a pas besoin d’une machine très puissante pour tourner. On retrouve donc des ordinateurs à la fiche technique modeste qui n’auront aucun problème de stabilité ce qui permet d’offrir des ordinateurs à moindre coût.

Pour la rentrée, Amazon propose justement de belles offres sur certains excellents Chromebooks.

Le Acer CB314 à 219 euros, l’entrée de gamme

Le CB314 de Acer est ce que l’on pourrait qualifier d’entrée de gamme des Chromebooks. L’avantage est donc son prix puisqu’il n’est qu’à 219 euros au lieu de 319 euros habituellement.

Son design n’est pas ce qu’il y a de plus transcendant avec un châssis en plastique, mais on peut noter la présence de deux ports USB-C, deux ports USB-A et un port Micro-SD si vous souhaitez augmenter les 64 Go de stockage interne. Son écran 14″ HD fait bien le job pour ce prix même s’il n’est pas un chef d’œuvre absolu.

Acer mise sur le processeur Intel Celeron N4000 avec 4 Go de mémoire vive et une partie graphique propulsée par UHD Graphics 600 d’Intel. Une fiche technique qui ne fait pas rêver, mais c’est là l’avantage de ChromeOS, le système est léger et pourra tourner sans trop de problèmes sur ce type d’architecture.

En bref

Une belle sélection de ports

Un écran 14″

Un bon ordinateur à un tout petit prix

Le Acer CB315 à 269 euros, le même en mieux

Le Acer CB315 est une version améliorée et un peu plus grande que le CB314. Il est proposé à 269 euros au lieu de 369 euros habituellement.

Le design reste identique à une exception près : la taille de l’ordinateur. Exit l’écran 14″ pour récupérer du 15,6″ toujours en simple HD. On retrouve la même configuration de ports et les mêmes 64 Go de stockage interne.

Au niveau de la fiche technique, on note quelques évolutions. On passe d’un processeur Celeron N4000 à du Celeron N4020 qui est un tantinet plus puissant et on passe également à 8 Go de mémoire vive au lieu de 4 Go. Cependant, on garde la même architecture graphique avec UHD Graphics 600 d’Intel.

En résumé, pour 50 euros de plus, on récupère un écran plus grand et on double la mémoire vive. À vous de voir si cela est suffisant pour faire monter la facture.

En bref

Les avantages du CB314

8 Go de mémoire vive

Un écran 15,6″

L’ASUS C423 HD à 309 euros, le milieu de gamme

Au tour d’ASUS de présenter des Chromebooks. Ce modèle est une version que l’on pourrait qualifier de « l’entrée de gamme » du C423. Il est disponible à 309 euros au lieu de 399 euros.

On retrouve un design assez soigné avec un châssis tout de même en plastique, des bordures assez fines sur le côté gauche et droit de l’écran et deux ports USB-C, deux ports USB-A et un port micro-SD. On a un écran de 14″ d’une définition HD classique qui peut s’ouvrir jusqu’à ce que l’ordinateur soit totalement à l’horizontale.

Là où l’ASUS est une montée en gamme face aux deux Acer, c’est sur la fiche technique et plus précisément sur le processeur. On retrouve ici un Intel Pentium N4200 qui est une amélioration par rapport aux Celeron présentés précédemment. Pour le reste, c’est assez similaire que le C315 avec 8 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage interne et une architecture graphique HD Graphics 500 qui est très similaire à la UHD 600.

En bref

Un processeur Pentium

8 Go de mémoire vive

Un écran qui s’ouvre à 180°

L’ASUS C423 FHD à 369 euros, on arrive dans le haut du panier

Ce C423 FHD est cette fois-ci une version plus premium du modèle d’ASUS en offrant quelques belles améliorations surtout au niveau de l’écran. Disponible d’habitude à 499 euros, son prix est descendu à 369 euros.

Il partage le même design et la même fiche technique que le modèle précédent à une exception près : l’écran. C’est une nette amélioration puisque tout d’abord, on récupère du Full HD plutôt que du simple HD, mais surtout, on se retrouve avec un écran tactile.

Le tactile peut être très pratique sur un Chromebook, avec la compatibilité avec les applications Android ou simplement pour de la navigation web au doigt. L’écran peut s’ouvrir jusqu’à l’horizontale et permet de s’en servir comme une semi-tablette pour dessiner, même si ce format reste assez encombrant. On aurait aimé que l’écran puisse se retourner entièrement pour devenir une véritable tablette.

En bref

Les avantages du C423 de base

Un écran Full HD…

et tactile !

ASUS C433 à 499 euros, le haut de gamme incontesté

Le ASUS C433 nous fait rentrer dans le monde du Chromebook haut de gamme. Au lieu d’être proposé à 649 euros, vous pouvez vous le procurer pour 499 euros.

Son design est déjà plus qualitatif que le reste des laptops de cette sélection. On a un corps métallique du plus bel effet très élégant et on sent vraiment la qualité de fabrication de l’ordinateur. Les touches du clavier sont aussi en métal et rétroéclairées et l’écran occupe 85 % du corps de l’ordinateur grâce à ses bordures très fines.

L’écran de 14″ est Full HD et tactile. De plus, pour profiter au mieux du tactile, le clavier peut se rabattre derrière l’écran pour transformer l’ordinateur en tablette.

Il est propulsé par un processeur Intel Core M3 8100Y, une architecture graphique Intel UHD Graphics 615 et 8 Go de mémoire vive ce qui en fait la fiche technique la plus puissante de la sélection. Sur ChromeOS, vous n’aurez aucun ralentissement avec un combo de ce genre !

En bref

Un design digne d’un haut de gamme

Un écran Full HD et tactile

Une fiche technique de haute volée pour un Chromebook

Notre guide d’achat

Pour plus d’informations sur les Chromebooks et pour découvrir d’autres modèles, rendez-vous sur notre guide d’achat dédié aux laptops sous l’OS de Google !