PC portable avec RTX 3060, 3070 ou 3080 : quelles sont les offres ?

Après les annonces faites au CES 2021, les premiers ordinateurs portables intégrant les cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 3060, 3070 et 3080 seront très prochainement disponibles. Voici une liste de quelques configurations pour précommander votre machine au meilleur prix !

Nvidia a tout récemment dévoilé ses nouvelles puces graphiques RTX 3000 destinées aux PC portables et des constructeurs comme Acer, Asus ou MSI les ont d’ores et déjà intégrés à certaines de leurs configurations. Elles sont toutes dès aujourd’hui disponibles en précommande pour une livraison entre fin janvier et début mars.

Les offres en un clin d’œil

Avec une RTX 3060

Avec une RTX 3070

Avec une RTX 3080

Acer Nitro 5 AN515-55-51QY

Le Acer Nitro 5 AN515-55-51QY est un ordinateur portable équipé d’un d’un écran Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraichissement à 144 Hz. Il est propulsé par une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060, un processeur Intel Core i5 10300H cadencé à 2,5 GHz (Turbo à 4,5 GHz) et 16 Go de mémoire vive. Son SSD possède une capacité de stockage allant jusqu’à 512 Go avec un Windows 10 Édition Famille 64 bits préinstallé dessus.

Il est disponible à 1 199 euros à la Fnac et chez Darty, pour une livraison estimée au 15 mars 2021. Un mois de Xbox Game Pass est offert !

MSI GF75 Thin 10UEK-053XFR

Le MSI GF75 Thin 10UEK-053XFR propose un grand écran Full HD de 17,3 pouces rafraichi à 144 Hz. À l’intérieur de ses entrailles, on retrouve de puissants composants comme la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060, un processeur Intel Core i7 10750H cadencé à 2,6 GHz ou encore 16 Go de mémoire vive. Le SSD possède une capacité de stockage de 512 Go. Attention, ce PC portable est livré sans OS.

Il est aujourd’hui à 1 499 euros sur Cdiscount pour une livraison fixée au 3 février 2021.

ASUS A15 TUF566QM-HN039T

Le ASUS A15 TUF566QM-HN039T se dote d’un écran Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraichissement à 144 Hz. Ce PC portable propose un combo intéressant avec son processeur AMD Ryzen 7 5800H de dernière génération avec la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060, le tout épaulé par 16 Go de mémoire vive. On retrouve encore une fois un SSD de 512 Go, avec cette fois-ci la version Home de Windows 10.

Il est disponible à 1 499 euros sur Cdiscount, pour une livraison dès le 25 février 2021.

MSI GP76 Leopard 10UG-259FR

Le MSI GP76 Leopard 10UG-259FR est un ordinateur portable assez massif avec son écran Full HD à 144 Hz d’une diagonale de 17,3 pouces. C’est le premier de cette sélection à être équipé d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070, couplée à un processeur Intel Core i7 10870H cadencé à 2,2 GHz et 16 Go de mémoire vive. La capacité de son SSD atteint les 512 Go, avec Windows 10 déjà préinstallé.

Il est disponible à 1 999 euros sur Cdiscount pour une livraison à la fin du mois, soit le 27 janvier 2021.

Asus STRIX-G17-G713QR-HX047T

Le Asus STRIX-G17-G713QR-HX047T est lui aussi un ordinateur portable équipé d’un écran Full HD à 144 Hz de 17,3 pouces. En comparaison du modèle précédent, il couple la puissance de la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 au processeur AMD Ryzen 7 5800H cadencé à 3 GHz (Turbo à 4,3 GHz) et 16 Go de mémoire vive. Son SSD possède une capacité de 512 Go avec la version Home en 64 bits de Windows 10 préinstallée.

Il est disponible à 1 999 euros à la Fnac pour une disponibilité à partir du 24 mars prochain.

Asus SCAR15-G533QR-HQ005T

Le Asus SCAR15-G533QR-HQ005T a la particularité de proposer un NumberPad. Il s’équipe d’un écran Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 165 Hz, avec une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070, un processeur AMD Ryzen 7 5800H cadencé à 3 GHz (Turbo à 4,3 GHz) et 16 Go de mémoire vive. Son SSD propose un espace de stockage assez conséquent grâce à son 1 To. Comme d’habitude, on retrouve Windows 10 dans sa version Home en 64 bits.

Il est disponible à 2 599 euros à la Fnac et peut être dans vos mains dès le 26 janvier 2021.

MSI GE76 Raider 10UG-258FR

On commence à rentrer dans le très haut de gamme avec le MSI GE76 Raider 10UG-258FR. Il est équipé d’un écran Full HD de 17,3 pouces avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 300 Hz, rien que ça. Il est ensuite propulsé par la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080, le processeur Intel Core i7 10870H et 32 Go de mémoire vive. Quant à son SSD, il possède une capacité de 1 To et Windows 10 est évidemment d’ores et déjà préinstallé.

Il est s’affiche à 2 699 euros sur Cdiscount et sera disponible à partir du 27 janvier 2021.

Asus SCAR15-G533QS-HF009T

Comme le précédent modèle Asus SCAR15, ce modèle G533QS-HF009T intègre lui aussi un NumberPad, mais la fiche technique est bien différente. Il propose un écran Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 300 Hz, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080, un processeur AMD Ryzen 9 5900H cadencé à 3,1 GHz (Turbo jusqu’à 4,5 GHz) avec 32 Go de mémoire vive. Il intègre également un SSD de 1 To, avec Windows 10 édition Home en 64 bits installé dessus.

Il est disponible à 3 199 euros à la Fnac et sera livré dès le 26 janvier 2021.

MSI CREATOR 15 A10UH-405FR

On finit cette sélection en beauté avec le MSI CREATOR 15 A10UH-405FR qui propose un sublime écran de 15,6 pouces affichant une définition 4K de 3840 x 2160 pixels avec un taux de rafraichissement à 144 Hz. La fiche technique est ultra puissante avec une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 (16 Go de mémoire vidéo intégrés), un processeur Intel Core i7 10875H et 32 Go de RAM. Son SSD offre une capacité de stockage de 1 To, avec cette fois-ci un Windows 10 Pro préinstallé.

Il est disponible à 4 099 euros chez Darty pour une date de disponibilité fixée au 2 février 2021.