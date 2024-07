Honor 200 : à peine sorti, ce bon smartphone milieu de gamme est 40 % moins cher

C'est l'été et c'est le moment de prendre ses meilleures photos au bord de l'eau ou en haut d'une montagne, sous le sunlight. Le Honor 200 est taillé pour ça, encore plus lorsqu'il n'est qu'à 400 euros, comme c'est le cas ces jours-ci.

La marque Honor a beau être connue pour ses modèles haut de gamme comme le Magic 6 Pro ou encore le pliable Magic V2, elle commercialise aussi des modèles un peu plus abordables. En témoigne le Honor 200 qui ne l’a probablement jamais été autant : il est vendu sur le site de Honor à 399 euros au lieu de 649 euros en temps normal.

Le Honor 200, c’est quoi ?

Trois capteurs photo à l’arrière dont un téléobjectif ;

12 GO de RAM et 512 Go de stockage ;

Une puce avec de la puissance à revendre ;

Une charge de 100 W.

À sa sortie il y a quelques mois, le Honor 200 se vendai à 649 euros. En ce moment, il est presque bradé : avec le code promo ASPH2, vous pouvez vous le procurer pour 150 euros de moins. Et jusqu’au 15 août, Honor organise une offre de remboursement (ODR) de 100 euros. Ce qui fait que ce Honor 200 vous revient à 399 euros seulement sur la boutique Honor.

Un smartphone taillé pour la photo

C’est ce qui attire le plus l’œil sur ce Honor 200 : le volet photo. Il offre en effet pas moins de quatre capteurs photo :

Un capteur principal grand-angle de 50 Mpx, f/1,95, OIS ;

Un téléobjectif x2,5 de 50 Mpx, f/2,4, OIS ;

Un capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx, f/2,2 ;

Un capteur selfie de 50 Mpx, f/2,1.

Ce qui est un très bon point du Honor 200, c’est la présence d’un téléobjectif. Cela permet de prendre des photos d’un peu plus loin qu’avec le capteur principal, sans devoir zoomer numériquement dans l’image. De quoi gagner un peu en qualité photo, même en se reculant.

Le tout dans un joli design, avec soit du noir très sobre, soit un vert texturé assez joli : il se ressemble beaucoup avec le Honor 200 Pro que nous avions pu tester. 7,7 mm d’épaisseur et 187 g environ : c’est loin d’être un smartphone Honor compact, mais son grand écran ne se double pas d’un aspect « brique ».

Mais le Honor 200, ce n’est pas que ça

Pour faire fonctionner tout ça, c’est une puce Snapdragon 7 Gen 3 qui est à l’œuvre. Il s’agit d’un SoC qu’on trouve dans les bons smartphones milieu de gamme, c’est logique de le trouver sur le Honor 200. Il est épaulé par pas moins de 512 Go de stockage et 12 Go de RAM. Là encore, pour le prix, c’est très intéressant : les autres constructeurs ont tendance à proposer cette capacité de stockage sur des modèles haut de gamme et dans des options aux tarifs élevés. C’est l’un des gros points forts du Honor 200. Côté interface, c’est MagicOS 8.0 aux commandes : une surcouche efficace, basée sur Android 14, bien que pas la plus moderne du marché.

Ce qui intéresse aussi, c’est l’écran. Chez le Honor 200, la recette est classique : une dalle Amoled de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Le tout pour une définition FHD+ (2664 par 1200 pixels). Derrière cela, une grosse batterie de 5 100 mAh qui se recharge à une puissance maximale de 100 W, ce qui est assez élevé. Cela promet une vitesse de charge très bonne, à condition de se procurer le chargeur compatible SuperCharge (technologie propriétaire), disponible en ce moment à 29,90 euros.

Si le téléphone de Honor ne vous a pas convaincu, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros du moment.

