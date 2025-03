Amazon n’hésite pas à casser le prix du OnePlus Nord 4 avant l’arrivée de son successeur

Amazon prend de l’avance avec le OnePlus Nord 4 avant l’annonce du OnePlus Nord 5, attendue dans le courant du mois d’avril, avec une jolie réduction de printemps : au lieu de 599 euros, il passe à 429 euros dans sa version 512 Go. Ce smartphone milieu de gamme à l’excellent rapport qualité-prix devient ainsi encore plus intéressant.

Le lancement du OnePlus Nord 4 remonte un peu, au mois de juillet pour être précis, et pourtant, son souvenir est encore très présent tant il a marqué positivement les esprits. Le modèle de milieu de gamme de OnePlus jouit d’une fiche technique qui tient la route, surtout dans la version qui nous intéresse (16 Go de RAM + 512 Go), mais profite surtout d’une longévité logicielle alléchante, avec une promesse de 6 ans de mises à jour. Un appareil à l’excellent rapport qualité/prix qui devient encore plus intéressant sur Amazon grâce à une réduction de 28%.

Les principales qualités du OnePlus Nord 4

Un Snapdragon 7+ Gen 3 couplé à 16 Go de RAM

Un écran OLED de 1,5K de 6,75 pouces

Six ans de support logiciel

Au lieu de 599 euros, le OnePlus Nord 4 est aujourd’hui disponible en promotion à 429 euros sur Amazon dans sa version 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus Nord 4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des performances fluides et de belles photos

Avec son OnePlus Nord 4, le constructeur chinois OnePlus a fait les choses en grand, en commençant par un processeur Snapdragon (7+ Gen 3) plutôt qu’une puce Dimensity comme sur le modèle précédent, le tout couplé, dans la formule qui nous intéresse, à 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage. Autant dire qu’il y a de quoi faire et surtout de profiter d’une expérience au top. Notamment sur l’écran, puisque le OnePlus Nord 4 est équipé d’une OLED de 6,74 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et une luminance de 2150 nits.

Pour ce qui est de la partie photo, même si OnePlus a fait le choix surprenant de revoir le nombre de capteurs photo à la baisse, l’appareil parvient malgré tout à immortaliser de jolis clichés. En effet, avec seulement deux capteurs au lieu de trois comme sur le modèle précédent, le OnePlus Nord 4 s’est montré très sensible à la luminosité ambiante, surtout l’ultra grand-angle lors de notre test.

Autonomie satisfaisante et longévité

Au niveau de l’autonomie, OnePlus a souvent gagné des points et c’est une nouvelle fois le cas ici. Le téléphone se situe en effet dans la moyenne haute, sans être exceptionnel. Il tient ainsi la journée sans problème, à condition de ne pas trop abuser non plus. Et il ne faudra qu’une heure pour le recharger à 100%, à condition d’avoir un chargeur 65W.

Autre bonne nouvelle, le téléphone sera à jour durant de nombreuses années puisqu’il profitera d’un support logiciel de 6 ans. Un aspect qui vient renforcer la longévité du OnePlus Nord 4 déjà bien pensé pour durer, mais aussi son rapport qualité/prix.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus Nord 4.

Si vous souhaitez découvrir des alternatives dans cette gamme de prix, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros du moment.

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle édition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se déroule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.