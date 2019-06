Avec sa double caméra réversible, son Snapdragon 855 et sa grosse batterie de 5 000 mAh, le nouveau Asus Zenfone 6 a de quoi attirer la curiosité, surtout sur cette tranche tarifaire. Vous souhaitez l’obtenir au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Le constructeur taïwanais revient bientôt sur le devant de la scène avec son nouveau flagship : l’Asus Zenfone 6. En comparaison de son prédécesseur, l’évolution se fait clairement ressentir. En effet, il profite d’un design résolument plus premium qu’auparavant avec son écran totalement borderless de 6,4 pouces qui n’est coupé par aucune bulle ni encoche. De plus, il promet une expérience photo d’une qualité similaire à l’avant et à l’arrière grâce à son module double capteur 48 + 13 mégapixels qui à la particularité d’être réversible. Vos selfies pourront alors même profiter du mode ultra grand-angle.

Cependant, ce n’est pas le seul atout de ce nouveau fleuron. Dans le but de proposer une puissance hors du commun, il embarque le Snapdragon 855 — épaulé par 6 ou 8 Go de mémoire vive selon le modèle choisi. Cette configuration est tout simplement la plus performante du marché Android. L’expérience utilisateur sous Android 9.0 Pie avec l’interface Zen UI est totalement fluide, tout en donnant la possibilité de faire tourner les jeux les plus gourmands du Play Store. De plus, vos sessions de jeux pourront s’éterniser grâce à sa batterie de 5 000 mAh qui promet de lui procurer une autonomie très confortable.

En attendant notre test complet, n’hésitez pas à consulter notre prise en main de l’Asus Zenfone 6.

Les meilleures offres

L’Asus Zenfone 6 est aujourd’hui disponible sur Darty et fnac.com en version 128 Go + 6 Go à 559 euros.

Retrouvez le Asus Zenfone 6 sur Darty

Retrouvez le Asus Zenfone 6 sur fnac.com

Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour lorsqu’une promotion pour le Zenfone 6 pointera le bout de son nez.

Les meilleurs prix