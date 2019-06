Le Nokia 7.1 propose une expérience Android Pure avec Android One. Intéressés ? Pour les Soldes 2019, il est aujourd’hui remisé à 229 euros sur Boulanger grâce à une ODR de 30 euros valable jusqu’au 30 juin prochain.

Commercialisé à 329 euros à son lancement, le Nokia 7.1 tombe aujourd’hui à 229 euros en prenant en compte l’offre différée de remboursement d’un montant de 30 euros, soit une économie de 100 euros sur son prix d’origine.

Comme la majorité des smartphones du constructeur finlandais, le Nokia 7.1 fait partie du label Android One pour proposer une expérience utilisateur épurée, comme Google l’a conçu initialement. Si la simplicité d’utilisation est l’une des promesses, la plus importante d’entre elles reste tout de même le déploiement rapide et réactif des mises à jour. De ce fait, ce n’est pas étonnant que cette itération tourne dorénavant sous Android 9.0 Pie, la nouvelle mouture de l’OS.

Équipé d’un Snapdragon 636 avec 3 Go de mémoire vive, il propose d’ailleurs une fluidité appréciable pour naviguer sur l’interface simplifiée du label, mais force est de constater que cette configuration n’est pas forcément adaptée pour faire tourner des jeux gourmands. Il faudra alors se contenter des jeux en 2D, et non en 3D.

Plus anecdotique, il est le premier smartphone de Nokia à s’afficher avec une encoche en France. En comparaison des anciens modèles (Nokia 6 2018 ou Nokia 7 Plus), son design change beaucoup donc. On apprécie d’ailleurs le ratio 19:9 de son écran HDR PureDisplay de 5,84 pouces qui affine clairement le téléphone pour une meilleure préhension.

Pour le reste des caractéristiques, on retrouve une batterie de 3 060 mAh pour une autonomie se situant dans la moyenne, un double capteur photo principale de 12 + 5 mégapixels signé ZEISS qui intègre une IA efficace pour le traitement d’images, ainsi qu’un capacité de stockage de 32 Go (extensible via microSD).

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre test détaillé du Nokia 7.1.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Les promesses du label Android One

Un changement de design appréciable et résolument plus moderne

L’efficacité de l’IA pour l’appareil photo

Pour les Soldes 2019, le Nokia 7.1 passe à 229 euros sur Boulanger en prenant en compte l’ODR de 30 euros (valable jusqu’au 30 juin 2019), contre 329 euros à sa sortie.

Retrouvez le Nokia 7.1 à 229 euros sur Boulanger

Comment suivre les Soldes d’été 2019 ?

Les Soldes d’été sont un événement immanquable pour faire de bonnes affaires avant de partir en vacances. Chaque année, les e-commerçants proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les soldes se déroulent du 26 juin 2019 au 6 août 2019. Découvrez les dernières offres des Soldes d’été 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !