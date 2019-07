Le Samsung Galaxy Note 9 n’a tout simplement jamais été proposé à un prix aussi bas. Pour la 3ème démarque des soldes d’été 2019 sur Cdiscount, l’excellent smartphone coréen passe à 529 euros, contre 1 009 euros à son lancement.

Maintenant que le rendez-vous est fixé pour l’annonce officielle du Galaxy Note 10, son prédécesseur peut alors se permettre de baisser son prix. On trouve aujourd’hui le Samsung Galaxy Note 9 au prix inédit de 529 euros, soit 47% de réduction sur son prix d’origine.

Le Samsung Galaxy Note 9 ne joue pas dans la même cour que les autres, il n’a d’ailleurs aucun concurrent. Son S Pen est peut paraître accessoire, mais c’est bel et bien l’un des principaux arguments du géant coréen. Un élément indispensable et indissociable de la gamme Note, il en revient ensuite à chacun de juger de son utilité au quotidien.

Son écran de 6,4 pouces est par ailleurs de toute beauté. Ce dernier n’est pas au niveau des nouvelles dalles Dynamic Amoled des Galaxy S10, mais le Super AMOLED reste une référence, surtout à ce prix. De plus, il n’est coupé par aucune bulle ni encoche. Un bon point pour les réfractaires à cet élément de design.

Il n’atteint enfin pas la polyvalence des smartphones d’aujourd’hui, mais son module 12 + 12 mégapixels fait tout de même de lui un bon photophone. Il s’agit ici de la même configuration que sur le S9 Plus (dont l’ouverture variable f/1,5 ou f/2,4). Il profite en revanche de nombreuses optimisations logicielles qui lui sont spécialement réservées pour améliorer la qualité d’image.

Le Galaxy Note 9 profite également de la nouvelle interface One UI basée sur Android 9.0 Pie. Tout est parfaitement fluide grâce à son SoC Exynos 9810 et vous pourrez en profiter longtemps avant de le recharger. Sa batterie de 4 000 mAh lui permet aisément tenir plus d’une journée, même avec une utilisation intensive du smartphone.

Si vous avez d’autres questions, les réponses se trouveront dans notre test complet du Samsung Galaxy Note 9.

Pourquoi recommande-t-on smartphone ?

Le meilleur smartphone avec un stylet

Son écran Super AMOLED de qualité

Son autonomie confortable

Pour la 3ème démarque des soldes d’été 2019, le Samsung Galaxy Note 9 descend au prix inédit de 529 euros sur Cdiscount — uniquement en mauve.

Retrouvez le Galaxy Note 9 (mauve) à 529 euros

Si vous préférez le modèle noir, il est disponible à 549 euros.

Retrouvez le Galaxy Note 9 (noir) à 549 euros