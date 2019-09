Article sponsorisé par Rakuten

Rakuten organise une nouvelle journée de promotions sur sa boutique en ligne. Il est non seulement possible de profiter de très bons prix sur les smartphones haut de gamme récents comme le Samsung Galaxy Note 10+ ou Huawei P30 Pro, mais en plus de récolter des bons d’achats importants grâce aux Super Points multipliés.

Durant toute la journée, ce 4 septembre, Rakuten organise un nouveau Megapeak, permettant de multiplier ses Super Points cumulés. Concrètement, Rakuten vous propose de réaliser de belles économies avec des prix très bas sur des appareils récents, mais aussi de cumuler plus Super Points.

Ces Super Points (que l’on cumule lorsque l’on est membre du Rakuten Club) sont ensuite transformables en bons d’achat, pour en savoir plus vous pouvez consulter cet article. Voici quatre produits qui permettent justement de profiter de ces Super Points multipliés.

Le Samsung Galaxy Note 10+ à 879,99 euros

Faut-il encore vous présenter le Galaxy Note 10+ ? Le petit dernier de Samsung a focalisé toute l’attention de la presse Tech ces derniers jours. À raison, selon le test d’Omar, car il est bourré de qualités : écran aux couleurs irréprochables et aux bordures invisibles, appareil photo excellent (avec quatre capteurs), interface sobre et bien pensée ainsi qu’une autonomie très généreuse pour finir.

Notez enfin que ce Galaxy Note 10+ est une version importée de l’appareil, probablement issue du marché asiatique. Le smartphone est bien compatible avec toutes les fréquences 4G françaises, mais il embarque un Snapdragon 855 et non une puce Exynos. C’est une bonne nouvelle étant donné que ce dernier est un peu moins performant que le premier.

Lancé il y a quelques jours en France au prix de 1109 euros, le Galaxy Note 10+ est aujourd’hui en vente au prix de 879,99 euros sur Rakuten. Le produit vient du Royaume-Uni et peut être livré en moins de 10 jours en France. Ajoutez les 176 euros remboursés sous forme de Super Points et vous tenez l’une des meilleures affaires de la rentrée.

Le Huawei P30 Pro (256 Go) à 682,99 euros

Son interface commence à être vieillissante et son design de très grand smartphone n’est pas à mettre dans toutes les mains. Mais s’il fallait décerner la palme du smartphone au meilleur rapport qualité-prix du moment, le Huawei P30 Pro la remporterait haut la main. Il bénéficie en effet d’un superbe écran avec une encoche discrète, d’une fiche technique musclée et surtout du meilleur appareil photo de l’année.

Ce n’est pas pour rien en effet qu’il occupe la première place du classement des meilleurs smartphones pour la photo en 2019. Il bénéficie en effet d’un module triple capteurs 40 + 20 + 8 mégapixels qui lui permet de prendre des photos réussies quel que soit le contexte (jour/nuit/intérieur/extérieur). Ajoutez à cela un zoom optique 5x, et même hybride 10x bluffant en plus d’un ultra grand-angle parmi les meilleurs du marché et vous comprenez pourquoi il mérite ces éloges.

Le Huawei P30 Pro, ici dans sa version 8/256 Go, voit aujourd’hui son prix baisser à l’un de ses plus bas niveaux : 682,99 euros. Et à cela s’ajoutent 136,60 euros remboursés sous forme de Super Points.

La montre connectée Samsung Galaxy Watch Active à 161,99 euros

Pour sa montre connectée de 2019, la Galaxy Watch Active, Samsung a tout misé sur la légèreté. Avec ses 37 grammes sur la balance (bracelet compris) et son diamètre de 39,5 mm, cette montre s’oublie très vite. Elle ne démérite pas pour autant du point de vue de la technique. Elle dispose par exemple d’un superbe écran Amoled et d’une batterie de 230 mAh lui permettant de tenir 48 heures à condition de ne pas faire trop d’exercice.

Cette smartwatch est compatible avec tous les smartphones Android (et pas seulement les appareils Samsung) et voit son prix fondre, passant de 249,99 euros lors de son lancement à 161,99 euros aujourd’hui chez Rakuten. Vous profitez en plus de 40,50 euros en Super Points pour un futur achat. Un bracelet, par exemple.

Le Samsung Galaxy A70 à 309,99 euros

En 2019, Samsung a pris la bonne résolution de revoir entièrement ses smartphones de milieu de gamme. Le Galaxy A70 fait partie de ces nouveaux appareils et ils est pour le moins convaincant. Samsung a en effet intégré un excellent écran Amoled et un appareil photo plutôt efficace de jour (mais pas vraiment la nuit) avec trois capteurs photo, dont un ultra grand-angle. Attention toutefois, le Galaxy A70 est un très grand smartphone qui ne conviendra pas à tout le monde. Avec son écran de 6,7 pouces et son poids de 183 grammes, il se destine à ceux qui veulent de très grands téléphones.

Comme à chaque fois que Samsung lance un smartphone de milieu de gamme, son tarif de base est souvent trop élevé. Avec ses 409 euros affichés lors de sa sortie, ce Galaxy A70 n’a pas échappé à la critique. Il est aujourd’hui à 309,99 euros chez Rakuten. Et à ce tarif il est devenu plus que fréquentable. Ajoutez à cela 77,50 euros en Super Points et vous pouvez prendre une jolie coque en sus.

