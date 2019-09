Article sponsorisé par Rakuten

Aujourd’hui, de 18 heures à minuit seulement, Rakuten multiplie par 15 les Super Points obtenus dans la catégorie high-tech. De quoi faire d’excellentes affaires sur plusieurs produits, comme des smartphones, une enceinte ou un casque Bluetooth.

Rakuten relance son opération « Happy Hour » sur les produits high-tech, et ce de 18 heures à minuit seulement. Pour chaque achat dans cette catégorie, les Super Points cumulés sont multipliés par 15. La seule condition pour en profiter : s’inscrire gratuitement au Club R de Rakuten. Pour en savoir plus sur les Super Points, vous pouvez consulter notre article consacré à ce sujet.

Le OnePlus 7 à 389 euros

Le OnePlus 7T ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez, mais le OnePlus 7 reste encore une excellente affaire. Pourquoi ? Parce qu’il offre l’un des meilleurs rapports performance-prix du marché. En effet, la rapidité et la fluidité ont souvent été la force de OnePlus, grâce à de bons composants (ici Snapdragon 855 avec 6 Go de RAM) couplés à une interface OxygenOS très bien pensée et optimisée. Et cette année, OnePlus a également essayé de rattraper son retard sur la photo avec un double capteur relativement efficace dans de bonnes conditions lumineuses.

Il n’a jamais été aussi intéressant d’acheter un OnePlus 7 que maintenant. En effet, il est aujourd’hui affiché au prix de 389 euros sur Rakuten (contre 559 euros lors de son lancement il y a quelques mois), avec 78 euros de remboursés en Super Points entre 18 heures et minuit. Largement de quoi acheter une coque de protection et une paire d’écouteurs.

Le OnePlus 7 à 389 euros

Le Xiaomi Mi A3 à 167 euros

Le Xiaomi Mi A3 est l’un des smartphones milieu de gamme les plus récents de la marque chinoise, et il a une particularité : faire partie du programme Android One. Cela permet au Xiaomi Mi A3 de proposer une interface Android pure, et régulièrement mise à jour. Ce n’est pas le seul atout de ce téléphone, qui profite de belles performances et d’une autonomie remarquable dans cette tranche de prix. Dernier point, et pas des moindres, la triple caméra arrière est capable de prendre de très belles photos lorsque le sujet est suffisamment éclairé.

Présenté au mois de juillet, le Xiaomi est déjà en promotion sur Rakuten. Il est affiché au prix de 167 euros dans sa version bleue 64 Go contre 249 euros sur le site officiel de la marque. Et jusqu’à minuit, profitez de 34 euros remboursés en Super Points.

Le Xiaomi Mi A3 à 167 euros

L’enceinte Bluetooth JBL Flip 5 à 95 euros

Voilà plusieurs années que les enceintes nomades Bluetooth sont à la mode, et JBL a su se trouver une place de choix aux côtés de Ultimate Ears et Bose grâce à des produits de qualité. Cette cinquième génération de Flip propose plusieurs améliorations. Elle est un peu plus grande que la Flip 4 pour fournir plus de puissance ainsi qu’une qualité sonore améliorée grâce à un nouveau haut-parleur. Cette enceinte nomade propose une autonomie d’environ 12 heures, rechargeable cette année depuis un port USB-C (enfin !).

Généralement proposée aux alentours de 130 euros, cette enceinte JBL Flip 5 est affichée au prix de 95 euros sur Rakuten. Une bonne affaire donc, à laquelle vous pouvez ajouter un remboursement de 19 euros en Super Points.

L'enceinte JBL Flip 5 à 95 euros

Le casque Sony WH-1000XM3 à 239 euros

Le casque Bluetooth Sony WH-1000XM3 fait partie de ces produits que l’on est obligé de conseiller à toute personne recherchant un casque à réduction de bruit active. Il propose à la fois l’une des meilleures réductions de bruit du marché, mais également l’une des meilleures qualités audio pour ce type de casque. Le tout est largement paramétrable depuis l’application compagnon. Du côté de l’autonomie, vous pouvez compter environ 30 heures d’utilisation. Et en cas de batterie faible, le Sony WH-1000XM3 propose une charge rapide via son port USB-C.

Lancé au prix de 380 euros, le prix du casque Sony WH-1000XM3 a déjà bien fondu. Il est aujourd’hui disponible au prix de 239 euros sur Rakuten, avec un remboursement en Super Points de 48 euros jusqu’à minuit seulement.

Le casque Sony WH-1000XM3 à 239 euros