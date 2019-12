Huawei Y5 2019 : un smartphone fonctionnel et abordable à 74 € seulement

Vous voulez offrir un smartphone abordable à un proche pour Noël ? Nous avons la solution : le Huawei Y5 2019 est aujourd’hui remisé à 74 euros sur Electro Dépôt grâce à une ODR de 30 euros, au lieu de 129 euros à son lancement.

Un peu moins connue, la gamme Y de Huawei désigne des produits appartenant à l’entrée de gamme. Ces smartphones ne brillent pas avec une belle fiche technique, mais par un prix excessivement bas. Tout de même fonctionnels au quotidien, ils offrent surtout le minimum syndical pour avoir des interactions 2.0 dans un monde où toutes les générations sont connectées.

Le Huawei Y5 2019 en quelques mots

Son format compact grâce à l’écran de 5,71 pouces

Une autonomie dans la moyenne

Compatible double SIM

Au lieu de 129 euros à son lancement, le Huawei Y5 2019 revient aujourd’hui à 74 euros sur Electro Dépôt après avoir reçu le remboursement de l’ODR de 30 euros, soit une économie totale de 55 euros sur son prix d’origine.

Le Huawei Y5 2019 est un smartphone d’entrée de gamme annoncé en début d’année 2019, aux côtés des Y6 2019 et Y7 2019. Ils partagent tous les trois sensiblement le même design, lequel est défini par d’épaisses bordures autour de l’écran, un menton protubérant et une encoche, tout de même discrète. La seule réelle différence vient du mono capteur principal au dos, alors que ses aînés possèdent un double.

Vous l’aurez compris, le Huawei Y5 2019 est le plus timide des trois. Pour fonctionner au quotidien, il embarque un SoC Mediatek Helio A22 épaulé par 2 Go de mémoire vive. C’est suffisant pour appeler, envoyer des messages ou consulter ses mails, mais ne pensez pas pouvoir lire un jeu, même 2D, avec cette configuration. Son autonomie se situe par ailleurs dans la moyenne avec sa batterie de 3 020 mAh, mais on regrette son port micro USB — ce qui est limite préhistorique en 2019.

Il va toutefois satisfaire les allergiques aux grandes dalles avec son écran ne dépassant pas les 5,71 pouces. Les bordures prennent effectivement un peu de place, mais le form factor global reste agréable en main. Il a d’ailleurs la particularité d’être compatible double SIM et propose même une extension microSD pour augmenter la mémoire de stockage du téléphone (initialement à 32 Go).

