Motorola G7 Plus à 139,99 euros : mieux armé qu’un smartphone Xiaomi au même prix !

Amazon vient de pousser une promotion intéressante concernant le Motorola G7 Plus en version 64 Go. Profitons-en pour nous intéresser un peu plus à ce smartphone Android.

Le Motorola G7 Plus est passé sur les bancs de test de Frandroid, c’est un smartphone de début 2019. Ce qui nous intéresse ici, c’est évidemment son prix : 139,99 euros chez Amazon pour la version 64 Go contre 330 euros à sa sortie, c’est donc un prix intéressant.

Mais que vaut le Motorola G7 Plus ?

Déjà sa fiche technique est équilibrée : un écran IPS LCD Full HD+ avec une diagonale de 6,24 pouces. Pour les performances, on peut compter sur un SoC Qualcomm Snapdragon 636, ce qui augure de relatives bonnes performances, vous pourrez tout faire tourner.

Il est bien armé pour tout faire : on l’apprécie car il a le NFC, ce qui est le cas de tous les smartphones à ce prix, vous pourrez donc utiliser les systèmes de paiement sans contact auprès des banques qui prennent en charge ses technologies. Pareil pour le Bluetooth 5.0, cela vous permet également de profiter de tous les casques et autres écouteurs qui prennent en charge cette technologie. Il a même la charge rapide avec une bonne autonomie. Notez qu’il prend en charge toutes les bandes de fréquences 4G utilisées en France, vous pourrez l’utiliser sur tous les opérateurs, y compris Free Mobile (avec les 700 MHz). Il a même un slot micro SD et un port casque.

Enfin, il arbore une interface claire et intuitive. On parle là d’une interface très proche de celle d’Android One, avec toutefois des ajouts bienvenus. On retrouve ainsi les « gestes Moto » qui permettent par exemple de lancer rapidement la lampe torche, couper la sonnerie en retournant le smartphone, ou encore de naviguer dans le système avec des gestes.