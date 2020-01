Moins de 500 euros pour le Samsung Galaxy S10e et le casque sans fil JBL T500

Le Samsung Galaxy S10e ne baisse pas son prix aujourd’hui, car il continue d’être vendu à 499 euros. Toutefois, Boulanger le propose aujourd’hui en pack avec le casque sans fil JBL T500 pour le même prix pendant les soldes 2020.

Les packs pour smartphone sont de plus en plus fréquents. Ils permettent d’obtenir des accessoires supplémentaires sans repasser à la caisse, souvent pour le même prix que le téléphone seul. C’est le cas aujourd’hui du Samsung Galaxy S10e livré avec un casque sans fil JBL T500.

En bref

Un smartphone compact

Puissant avec son Exynos 9820

Et doué en photo grâce à son double capteur

Bonus : un casque audio Bluetooth offert, signé JBL

Le pack Samsung Galaxy S10e + JBL T500 est aujourd’hui disponible à 499 euros sur Boulanger. Une belle offre, d’autant plus que le casque sans fil est habituellement vendu une quarantaine d’euros.

En savoir plus 👇

Le Samsung Galaxy S10e est le smartphone compact de la série S10 du constructeur coréen. Avec son look borderless et sa petite diagonale de 5,8 pouces, il tient agréablement en main et c’est bien là son meilleur atout face aux autres membres de sa famille. Il ne dépassera pas non plus de votre poche. Avec l’interface One UI, tout est d’ailleurs facilement accessible à portée de pouce pour apprécier pleinement l’expérience utilisateur.

Au niveau des performances, il n’a rien à envier à ses aînés en intégrant la même puce Exynos 9820. Cette dernière accompagnée par 6 Go de mémoire vive permet d’assurer une fluidité parfaite au quotidien, même avec des jeux gourmands tels que Fortnite ou PUBG. On peut néanmoins facilement critiquer sa faible autonomie. En effet, sa batterie de 3 100 mAh lui permet de tenir une journée entière, mais pas plus.

Pour finir sur une note positive, on peut toutefois affirmer que le Galaxy S10e est un bon photophone. On ne retrouve pas le même niveau de polyvalence que sur les S10 et S10 Plus, mais son double capteur 12 + 16 mégapixels fournit d’ores et déjà des résultats convaincants avec une qualité d’images très satisfaisante. De plus, son mode ultra grand-angle est particulièrement efficace, notamment en minimisant les distorsions.

Pour en savoir encore plus, nous vous invitons à lire notre test complet du Samsung Galaxy S10e.

