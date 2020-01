Soldes 2020 : jusqu’à 500 euros de remise sur l’iPhone XS et l’iPhone 11

Si vous comptiez acheter un nouveau smartphone Apple pendant les soldes, nous avons déniché quelques offres intéressantes chez différents e-commerçants. On trouve l’iPhone XS à 649 euros sur Cdiscount (au lieu de 1 159 euros à sa sortie) et l’iPhone 11 à 759 euros sur Amazon (contre 809 euros habituellement). Retrouvez le détail des offres ci-dessous.

Aujourd’hui, la version 64 Go de l’iPhone XS est disponible à 649 euros sur Cdiscount via une offre MarketPlace. Il est également disponible à 679 euros sur Rue du Commerce. Pour rappel, il était disponible à 1159 euros à sa sortie !

De plus, on retrouve deux modèles de l’iPhone 11 sont en promotion sur Amazon : 64 Go à 759 euros (au lieu de 809) et 256 Go à 929 euros (au lieu de 979 euros). Toutes les infos ci-dessous !

L’iPhone XS à partir de 649 €

L’iPhone XS est appartient à la génération précédente, mais il reste un véritable petit bijou. Les matériaux utilisés en font clairement un objet de luxe, ne serait-ce que par son châssis en acier inoxydable du plus bel effet. Il est également très agréable en main, notamment avec des boutons soigneusement placés pour que nos doigts arrivent à les atteindre naturellement, mais surtout pour son format relativement compact. En effet, son écran borderless (embarquant la technologie OLED) ne dépasse pas les 5,8 pouces.

Il est ensuite propulsé par la puce A12 Bionic gravée en 7 nm, ce qui lui permet de proposer des performances très élevées au quotidien pour répondre facilement à tous les usages (même les jeux gourmands). Vous serez d’ailleurs surpris par sa gestion des processus en cache qui permet de lancer un grand nombre d’applications sans avoir à les recharger ensuite, contrairement à Android qui gèle certaines applications en fond.

Ce n’est enfin pas le meilleur photophone, ni le plus polyvalent, mais on ne peut qu’apprécier sa facilité à prendre un beau cliché dans tous les cas, notamment grâce à sa double stabilisation optique très efficace. En revanche, l’autonomie n’est pas son point fort. Sa batterie de 2 658 mAh peut tenir une journée et c’est déjà bien. On se réconforte néanmoins avec sa compatibilité charge sans fil.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’iPhone XS.

En bref

Son design luxueux

Son écran OLED de toute beauté

Sa puissance, idéale pour tous les usages

Sa grande simplicité à prendre de belles photos

On trouve également la version 256 Go à 829 euros sur Amazon, contre 1 329 euros à son lancement.

L’iPhone 11 à partir de 759 €

L’iPhone 11 représente une belle évolution par rapport à l’iPhone XR, le smartphone abordable d’Apple pour la période 2018/2019. Certes, il conserve globalement le même design, mais déjà avec de nouvelles couleurs bienvenues. On trouve d’ailleurs le même écran Liquid Retina de 6,1 pouces (quoiqu’un peu plus lumineux qu’auparavant) et la même taille d’encoche, intégrant cette fois-ci la nouvelle version de Face ID. De plus, il est désormais étanche jusqu’à 2 mètres de profondeur.

Les principales améliorations en comparaison de l’ancien modèle viennent surtout de la fiche technique, qui partage d’ailleurs elle-même quelques points communs avec les iPhone 11 Pro. Tout d’abord, il monte en puissance grâce à la nouvelle puce A13 Bionic qui offre à ce jour les performances les plus élevées possible sur smartphone. Bref, l’expérience utilisateur est parfaitement fluide et les jeux gourmands tourneront comme un charme. Ensuite, on passe d’un mono à un double capteur photo intégrant un objectif ultra grand-angle très convaincant. Il n’atteint pas la polyvalence des modèles « Pro », mais il y a déjà un gap suffisant par rapport au XR.

Enfin, si l’autonomie a souvent été un reproche sur les différents modèles d’iPhone, il faut dire que cette année la firme de Cupertino a surpris tout le monde. Grâce aux nombreuses améliorations logicielles, l’iPhone 11 est capable de tenir une heure de plus avec quasi la même capacité de batterie. Évidemment, il profite également de toutes les nouveautés d’iOS 13.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test de l’iPhone 11.

En bref

L’écran Liquid Retina de qualité

La puissance de la puce A13 Bionic au quotidien

Une meilleure qualité photo que l’iPhone XR, ainsi qu’une meilleure autonomie

