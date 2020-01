Le Huawei P Smart Z passe sous les 200 euros grâce à ce code promo

Si vous avez un budget de moins de 200 euros pour changer de smartphone, nous avons trouvé la solution : le Huawei P Smart Z passe à 199 euros avec Acheter sur Google grâce au code promo SOL20DES, contre 299 euros à son lancement.

Le Huawei P Smart Z n’est pas forcément le meilleur des smartphones de sa catégorie, mais il a la particularité de proposer un design original avec sa caméra pop-up. Son large écran de 6,59 pouces n’est alors coupé par aucune bulle ni encoche, ce qui est assez rare sur un terminal de cette tranche tarifaire.

En bref

Le design totalement borderless à petit prix

L’autonomie généreuse (avec un port USB-C)

La bonne qualité des photos en plein jour

Au lieu de 279 à son lancement, le Huawei P Smart Z est aujourd’hui affiché à 209 euros, puis passe à 199 euros avec le code promo SOL20DES via Acheter sur Google. Cela représente une remise de presque 30 % sur son prix d’origine.

Si, par la suite, l’offre n’est plus disponible ou plus au même prix, nous vous invitons à consulter le tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Huawei P Smart Z.

En savoir plus 👇

Le Huawei P Smart Z est l’un des derniers smartphones de la gamme abordable du constructeur chinois. Si ses prédécesseurs se ressemblent tous entre eux, force est de constater que Huawei a fait de gros efforts au niveau du design pour enfin proposer quelque chose de différent sur ce segment. En effet, le smartphone chinois a la particularité de proposer un écran totalement borderless sur les 4 côtés. Il contourne alors l’encoche — ou la bulle/trou/poinçon — en intégrant une caméra pop-up qui s’ouvre automatiquement en sélectionnant l’appareil photo avant.

Son gabarit est par ailleurs assez imposant avec sa diagonale de 6,59 pouces, il se veut même plus grand qu’un Huawei P30 Pro. Ceci étant dit, cette largeur d’écran est idéale pour visionner du contenu multimédia, que ce soit sur YouTube ou Netflix, même si elle est en revanche assez difficile à apprivoiser pour les petites mains. Du côté de la photo, son double capteur principal de 16 + 2 mégapixels arrive à capturer de beaux clichés finement détaillés de jour, mais le résultat n’est malheureusement pas aussi probant à la nuit tombée.

Il est enfin propulsé par la puce milieu de gamme de HiSilicon, qui a équipé la plupart des smartphones milieu de gamme du constructeur chinois, à savoir le Kirin 710. Pour avoir un ordre d’idée, ce SoC délivre une puissance quasi similaire au Snapdragon 660 et propose, de ce fait, une expérience utilisateur fluide avec la possibilité de faire tourner quelques jeux 3D. Pour finir en beauté, son autonomie est plutôt généreuse avec sa batterie de 4 000 mAh, d’autant plus qu’il se recharge rapidement via son port USB-C.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Huawei P Smart Z.

