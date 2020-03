Galaxy A10 : le moins cher des smartphones Samsung à un prix toujours plus bas

Le Samsung Galaxy A10 est le plus abordable des smartphones du constructeur coréen, mais pas le moins intéressant. On le trouve aujourd’hui à 128 euros sur Amazon, contre 159 euros à son lancement l’année dernière. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Un smartphone pas cher ne veut pas dire un mauvais smartphone, pour preuve avec le Samsung Galaxy A10 qui a réussi à faire les bons compromis pour s’imposer, notamment face aux modèles entrée de gamme de Xiaomi. La fiche technique ne casse pas des briques, mais c’est une solution équilibrée qui ne fera (presque) pas défaut au quotidien, qui plus est très agréable à utiliser avec l’interface One UI. La bonne nouvelle ? Il est encore plus abordable qu’à l’accoutumée grâce à cette promotion.

En bref

Un design agréable en main

L’autonomie confortable au quotidien

L’appareil photo surprenant, pour son petit prix

C’est la solution la plus abordable pour profiter de One UI

Au lieu de 159 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A10 est aujourd’hui disponible à 128 euros sur Amazon, ce qui représente une économie de plus de 30 euros sur le prix d’origine du smartphone coréen.

Pour en savoir plus 👇

À ce prix, le Samsung Galaxy A10 ne fait pas de folies. Non, il fait dans la simplicité et l’efficacité. On retrouve un côté un peu « cheap » avec son dos en plastique, mais le design global est plutôt bon et surtout agréable en main. Il a la particularité de proposer des bordures fines autour de l’écran, où ce dernier n’est d’ailleurs pas le plus grand exploit de Samsung dans le domaine. Pas d’AMOLED sur cette gamme de prix, il faut se contenter d’un écran Infinity-V (IPS LCD) de 6,2 pouces affichant une définition HD+ 1520 x 720 pixels.

Il est par ailleurs surprenant en photo, enfin pour son petit prix. Son unique capteur principal de 13 mégapixels arrive à fournir un résultat très satisfaisant au regard de son positionnement tarifaire. Le piqué peut parfois être décevant et l’autofocus peut s’avérer gênant de loin, mais il arrive toujours à faire les bons compromis pour capturer un cliché exploitable, même dans les conditions difficiles (de nuit, en intérieur, en contre-jour, sur une cible en mouvement, etc.). Bref, une belle surprise.

Propulsé par un Exynos 7884 (cadencé à 1,6 GHz) et 2 Go de mémoire vive, le smartphone abordable du géant coréen n’est définitivement pas le plus performant. Ceci étant dit, l’expérience utilisateur est fluide pour la majorité des usages, à l’exception des jeux les plus gourmands. Il est toutefois un exemple d’endurance avec sa batterie de 3 400 mAh, enfin surtout grâce à sa fiche technique peu gourmande qui économise — mine de rien — beaucoup d’énergie. Comptez 2 jours environ, selon l’utilisation.

Enfin, son principal atout vient surtout de la partie logicielle. Comme la majorité des appareils Samsung aujourd’hui, le Galaxy A10 profite de l’excellente interface One UI. C’est moderne, ergonomique et agréable à utiliser au quotidien. Il faut avouer que c’est un réel plaisir d’en profiter pleinement sur un smartphone de cette tranche tarifaire.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du Samsung Galaxy A10.

L’offre b’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’oeil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A10.

Découvrez notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir d’autres références du constructeur coréen, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung en 2020.