Le Samsung Galaxy S10 (512 Go) au prix inédit de 509 € sur Cdiscount

Les anciens flagship sont les nouveaux flagships killer, ce qui est totalement vrai aujourd’hui avec le Samsung Galaxy S10 en promotion. On trouve actuellement le modèle 512 Go à seulement 509 euros sur Cdiscount, contre 1 159 euros à son lancement.

Les nouveaux Samsung Galaxy S20 sont officiellement disponibles depuis hier, mais leur prix de lancement ne convient pas forcément à toutes les bourses. Ce pour quoi l’on vous propose aujourd’hui l’ancien fleuron coréen — toujours excellent en 2020 — à prix très réduit dans sa version 512 Go. On parle tout de même d’une remise de 56 % sur son prix d’origine.

En bref

Son écran Dynamic AMOLED

Ses grandes qualités photographiques

Sa compatibilité charge sans fil (et inversée)

Au lieu de 1 159 euros à sa sortie, le Samsung Galaxy S10 avec une capacité de stockage de 512 Go est aujourd’hui disponible au prix avantageux de 509 euros sur Cdiscount. Cela représente une économie d’environ 650 euros !

On trouve également le Samsung Galaxy S10+ Edition Performances (noir céramique) de 512 Go à 699 euros sur Rue du Commerce, contre 1 259 euros habituellement.

Pour en savoir plus 👇

Le Samsung Galaxy S10 est toujours un excellent smartphone en 2020, surtout à prix réduit. Son design connu de toutes et tous possède un certain charme, d’autant plus avec ses finitions particulièrement exemplaires pour être toujours agréable en main. Il intègre un magnifique écran Dynamic AMOLED et borderless de 6,1 pouces, où le savoir-faire de Samsung n’est définitivement plus à prouver dans le domaine.

Il est propulsé par le SoC Exynos 9820 — gravé en 8 nm — avec 8 Go de mémoire vive. Une configuration qui date désormais de l’an passé, mais qui est loin d’être obsolète. La puissance est encore suffisamment élevée pour répondre à tous les usages, même les jeux vidéo. Ce n’est ensuite pas le plus endurant côté autonomie, mais sa batterie de 3 400 mAh lui permet tout de même de tenir une journée entière. On se réconforte avec la charge rapide pour récupérer rapidement des pourcentages si besoin, mais aussi avec la charge sans fil (et sans fil inversée pour recharger un autre appareil certifié Qi).

Les amoureux de la photo seront enfin comblés par son excellent triple capteur 12 + 12 + 16 mégapixels. Ce dernier parvient à capturer des clichés toujours réussis, et ce quel que soit le contexte, tout en apportant une bonne polyvalence (Téléphoto 2x, portrait, ultra grand-angle, etc.).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S10.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S10.

Découvrez notre guide d’achat dédié

Si vous souhaitez découvrir les autres références du constructeur coréen, nous vous invitons à consulter notre guide d’achat des meilleurs smartphones Samsung en 2019.