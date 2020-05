Le Huawei P20 Pro chute au prix inédit de 239 euros, mais c’est du reconditionné

Le Huawei P20 Pro est tout simplement LE smartphone qui a révolutionné la photo sur smartphone. On le trouve aujourd'hui à seulement 239 euros via une offre reconditionnée sur Rue du Commerce, avec une garantie d'un an.

En choisissant le Huawei P20 Pro en reconditionné, vous n’aurez définitivement pas un smartphone tendance qui arbore le design standard de 2020. Vous aurez toutefois un appareil bien plus efficace que la plupart des références concurrentes disponibles sur le même segment tarifaire à l’heure actuelle, avec en bonus des fonctionnalités aussi premium que l’étanchéité. De plus, il est à jour en tournant sous Android 10 et embarque également les services de Google.

En bref

Un écran OLED bien calibré

La puissance du Kirin 970 suffisante

Le triple capteur photo au top, surtout à ce prix

Au lieu de 899 euros à son lancement, le Huawei P20 Pro est aujourd’hui disponible à seulement 239 euros sur Rue du Commerce via le reconditionnement du produit (en très bon état). Cela ne présente même pas le tiers du prix d’origine, soit 660 euros d’économie !

Pour en savoir plus 👇

Lorsque l’on pense aujourd’hui au Huawei P20 Pro, c’est forcément pour sa solution photo. Véritable pionnier dans le domaine, son triple capteur photo 40 + 20 + 8 mégapixels était impressionnant en 2018, et c’est toujours le cas en 2020. De nouveaux smartphones font évidemment mieux de nos jours, mais l’excellente qualité et la grande polyvalence de cet appareil continuent aujourd’hui de surprendre, d’autant plus à moins de 250 euros.

Il est propulsé par un Kirin 970 et 6 Go de mémoire vive pour assurer une expérience utilisateur fluide au quotidien. C’est une configuration qui appartient clairement à une autre génération, mais qui délivre encore aujourd’hui une puissance supérieure à de nombreux smartphones milieu de gamme en 2020. Elle peut même faire tourner de nombreux jeux gourmands, en passant par Fortnite, Call of Duty, PUBG Mobile et bien d’autres. De plus, la batterie de 4 000 mAh du P20 Pro tient toujours le coup, sans oublier que ce dernier est compatible charge rapide mais pas sans fil. Il est en revanche certifié IP67.

Plus anecdotique, l’ancien fleuron chinois s’était fortement inspiré du design de l’iPhone X à sa sortie. C’est donc sans surprise que l’on retrouve une petite encoche accrochée sur la partie supérieure de son écran OLED de 6,1 pouces. Il intègre également un bouton en façade qui sert notamment de capteur d’empreintes, ce que le nouvel iPhone SE tente d’ailleurs de remettre au goût du jour.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Huawei P20 Pro.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant le Huawei P20 Pro.

Notre guide d’achat

