La version 5G du Xiaomi Mi Mix 3 est déstockée chez Rue du Commerce

Avec cette promotion, le Xiaomi Mi Mix 3 (version Snapdragon 855) est sans aucun doute l'un des smartphones 5G les plus abordables du moment. On le trouve aujourd'hui à seulement 322 euros sur Rue du Commerce, contre 649 euros à son lancement.

Le Xiaomi Mi Mix 3 original a été lancé en fin d’année 2018 pour finalement annoncer quelques mois après la version 5G. Il s’agit d’un modèle amélioré équipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 855 et d’un modem Qualcomm X50, ce qui en fait le premier smartphone compatible avec le réseau de demain à sortir en France, et aujourd’hui l’un des plus abordables en s’affichant à moitié prix.

En bref

Le même smartphone que l’original

Avec le puissant Snapdragon 855

Et une compatibilité 5G

Au lieu de 649 euros à son lancement, le Xiaomi Mi Mix 3 5G est aujourd’hui disponible à seulement 322 euros sur Rue du Commerce. Notez qu’il s’agit d’un modèle dépackagé, testé et approuvé.

Comme dit précédemment, le Xiaomi Mi Mix 3 5G est une amélioration du modèle original. Il embarque un Snapdragon 855 à la place du 845, et intègre dorénavant un modem Qualcomm X50 pour être compatible avec le réseau de demain. Ce n’est pas tout, il propose toujours la charge sans fil ainsi qu’une meilleure autonomie : sa batterie passe de 3 200 à 3 800 mAh.

Pour le reste, c’est exactement le même téléphone, mais avec le logo 5G au dos et un coloris légèrement plus sombre. On retrouve également le même écran AMOLED de 6,39 pouces complètement borderless grâce à son système de slider qui permet de loger autre part la caméra à selfie que dans une encoche ou une bulle.

En parlant de photo, le Mi Mix 3 5G se dote du même double capteur 12 + 12 mégapixels à l’arrière et 24 + 2 mégapixels à l’avant que le modèle de 2018. Quel que soit le module utilisé, ce smartphone arrive à capturer de beaux clichés pour son prix, d’autant plus que son mode HDR est plutôt efficace. Malheureusement, il ne propose pas la polyvalence des nouveaux smartphones haut de gamme de 2020…

Nous n’avons pas testé la version 5G, mais vous pouvez tout de même lire notre test complet du Xiaomi Mi Mix 3 pour en savoir plus.

