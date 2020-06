Xiaomi Mi 10 Lite : voici le smartphone 5G abordable du constructeur chinois

Le Xiaomi Mi 10 Lite est une version allégée du Mi 10, mais il pourrait bien être le flagship killer à moins de 400 euros que l'on attendait. Vous souhaitez l'obtenir au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher les meilleures offres de précommande.

Eh oui, le Xiaomi Mi 10 Lite ne semble définitivement pas si « Lite » que ça. Pour moins de 400 euros, vous aurez un smartphone puissant avec une bonne autonomie, une belle polyvalence en photo et, qui plus est, compatible avec le réseau de demain.

C’est tout simplement le smartphone de la réconciliation avec les fans de la marque qui avaient critiqué les prix bien trop élevés des Mi 10 et Mi 10 Pro.

Le Mi 10 Lite est actuellement disponible en précommande à 379 euros pour le modèle 64 Go (en exclusivité sur Amazon) et à 399 euros pour le modèle 128 Go, pour un lancement officiel le 19 juin 2020.

Un smartphone presque premium

Le Xiaomi Mi 10 Lite se présente comme une version abordable du fleuron chinois, le Mi 10 classique. Il brille par une fiche technique digne d’un smartphone haut de gamme, à commencer par son écran AMOLED de 6,57 pouces, borderless et seulement obstrué par une encoche discrète. Point de taux de rafraîchissement à 90 Hz ou plus, mais les contrastes infinis sont tout de même là.

Au dos, on retrouve un module photo en forme de carré pour suivre la tendance, qui se dote par ailleurs de quatre capteurs 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels pour apporter une belle polyvalence sur ce segment. Il y a de nombreux modes assez classiques, comme le mode portrait, ultra grand-angle encore macro, mais aussi des possibilités plus que bienvenues comme les vidéos en 4K à 30 images par seconde ou en slow motion à 120 images par seconde.

Le smartphone chinois est ensuite propulsé par le Snapdragon 765G, un processeur gaming qui délivre une puissance formidable pour apprécier tous les jeux en 3D de façon quasi optimale. Il ne fait d’ailleurs aucun doute qu’un grand nombre de smartphones milieu de gamme en 2020 seront équipés de la puce compatible 5G de Qualcomm.

En ce qui concerne l’autonomie, le Mi 10 Lite n’a clairement pas à rougir avec une batterie de 4 160 mAh. Cependant, il faudra évidemment vérifier dans un test si le processeur n’est pas trop énergivore, tout comme les autres composants du terminal. Il est également compatible avec la charge rapide jusqu’à 20 W.

Le petit bonus qui fait plaisir : la prise jack est de la partie !

Où précommander ?

Le Xiaomi Mi 10 Lite est d’ores et déjà disponible sur le site officiel du constructeur, mais en précommande chez les revendeurs jusqu’au 19 juin 2020. Seule la version 64 Go en exclusivité sur Amazon est disponible, au prix de 379 euros en coloris gris, bleu ou blanc.

Pour la version 128 Go annoncée à 399 euros, il faudra attendre que les autres revendeurs mettent en ligne leurs offres de lancement. Vous les trouverez automatiquement dans le tableau ci-dessous lorsqu’elles apparaîtront chez les différents e-commerçants.

