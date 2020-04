Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro sont officiellement disponibles en France

Xiaomi a surpris cette année avec deux nouveaux flagships : le Mi 10 et le Mi 10 Pro. Vous souhaitez obtenir l'un ou l'autre smartphone au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Xiaomi n’a pas annoncé un, mais deux nouveaux smartphones haut de gamme lors de sa conférence retransmise sur YouTube. On retrouve alors le Mi 10 accompagné d’une version Pro un peu plus boostée que l’original. L’un comme l’autre sont 5G ready !

Vous les attendiez ? Ils sont aujourd’hui officiellement disponibles en précommande. Retrouvez dans cet article toutes les informations concernant les nouveaux flagships de Xiaomi.

Le Xiaomi Mi 10

Le Xiaomi Mi 10 reprend beaucoup d’éléments de design du Mi Note 10, avec notamment un écran incurvé à l’avant et un module photo rectiligne à l’arrière. L’écran est cette fois percé, avec petite bulle en haut à gauche de l’écran à la place de l’encoche. Sa dalle AMOLED de 6,67 pouces a par ailleurs la particularité d’être compatible HDR10+ et de proposer un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Il est propulsé par le dernier SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 865, épaulé par 8 Go de mémoire vive. C’est tout simplement la configuration la plus puissante de la sphère Android actuellement, où absolument tous les jeux gourmands se lisent (presque) sans effort, et de manière optimale. L’expérience utilisateur est également parfaitement fluide. Le smartphone de Xiaomi tourne sous MIUI avec Android 11.

Il reprend encore une fois les traces du Mi Note 10 pour la photo avec son module quadruple capteur, dont un de 108 mégapixels. Les photos promettent d’être ultras détaillées, tout en apportant une polyvalence très appréciée, en passant par le mode portrait, macro, ultra grand-angle, etc.

En ce qui concerne l’autonomie, il ne devrait pas s’en tirer trop mal avec sa batterie de 4 780 mAh. Il pourra d’ailleurs être rechargé très rapidement en filaire ou sans fil jusqu’à 30 W.

Retrouvez notre prise en main du Xiaomi Mi 10 pour en savoir plus.

Où précommander le Xiaomi Mi 10 ?

Le Xiaomi Mi 10 sera officiellement disponible à 799 euros pour le modèle 5G avec 256 Go de stockage à partir du 14 avril prochain. Vous le trouverez chez de nombreuses enseignes en consultant le tableau ci-dessous.

Le Xiaomi Mi 10 Pro

Le Xiaomi Mi 10 Pro est une version légèrement plus premium que la première, mais il ne change pas son design pour autant. On retrouve le même écran AMOLED de 6,67 pouces aux bords incurvés, affichant un taux de rafraîchissement à 90 Hz. La version Pro profite toutefois d’une meilleure calibration de l’écran.

C’est encore une fois la même configuration. Le Snapdragon 865 épaulé par 8 Go de mémoire vive fait évidemment des merveilles… on ne va pas se répéter non plus. Surprenant, le Mi 10 Pro intègre néanmoins une plus petite batterie que la version classique (4 500 mAh contre 4 780). Cependant, il a la particularité d’être compatible avec la charge rapide jusqu’à 50 W et la charge sans fil jusqu’à 30 W.

Il va surtout se démarquer par sa solution photo. Il embarque 4 capteurs de 108 + 20 + 12 + 8 mégapixels, dont un capteur ToF (Time of Flight) que l’on ne trouve pas sur le Mi 10, par exemple. Le mode portrait est meilleur, et les possibilités sont également plus nombreuses.

Retrouvez notre test complet du Xiaomi Mi Note 10 Pro pour en savoir plus.

Où précommander le Xiaomi Mi 10 Pro ?

Le Xiaomi Mi 10 Pro sera officiellement disponible à 999 euros pour le modèle 5G avec 256 Go de stockage à partir du 14 avril prochain. Vous le trouverez chez de nombreuses enseignes en consultant le tableau ci-dessous.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir les autres références du célèbre constructeur chinois, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi en 2020.