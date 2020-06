Le nouveau Xiaomi Redmi 9 bénéficie déjà d’une réduction de 35 euros

Le Xiaomi Redmi 9 n'a même pas eu le temps d'arriver chez tous les revendeurs français que son prix, pourtant déjà très agressif, chute de près de 35 euros sur Gearbest, pour atteindre 126 euros. À ce prix, le smartphone entrée de gamme de la marque chinoise a de quoi séduire.

Le « gladiateur de l’entrée de gamme« est à peine arrivé sur le marché français qu’il est déjà possible de l’obtenir à prix réduit. Officiellement annoncé à 159,90 pour le modèle 3+32 Go, ce Redmi 9 à la fiche technique très prometteuse se négocie déjà avec 35 euros de moins.

En bref

Le rapport qualité/prix Xiaomi

Une batterie de 5020 mAh

Quatre modules photo

Le Xiaomi Redmi 9 est alors disponible à seulement 126 euros sur Gearbest par le biais d’une vente flash.

Une autre offre est également disponible pour la version 4+64 Go du Redmi 9. Son prix, initialement de 169,90 euros pour son lancement, descend à près de 145 euros.

Pour en savoir plus👇

Le Xiaomi Redmi 9 est le nouveau smartphone entrée de gamme de la marque. Il arbore un écran IPS LCD de 6,53 pouces et Full HD+, avec une encoche en goutte d’eau pour accueillir sa caméra frontale. Un lecteur d’empreinte au dos du téléphone est aussi de mise.

On retrouve un quadruple capteur à l’arrière du téléphone, composé d’un principal de 13 mégapixels (f/2,2) ainsi qu’un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2), viennent ensuite un objectif macro de 5 mégapixels (f/2,4) et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Sur le papier, c’est la promesse d’une belle polyvalence à tout petit prix.

Il est ensuite propulsé par la puce Helio G80 de MediaTek qui permettra au smartphone chinois de faire le nécessaire, mais sans plus. Le Redmi 9 se distingue toutefois grâce à sa grosse batterie de 5 020 mAh qui lui permettra sans aucun doute de tenir facilement 2 jours avec sa fiche technique peu gourmande.

Par ailleurs, ce smartphone chinois « bon marché » s’équipe d’une prise jack 3,5 mm et son stockage peut même être étendu via microSD. Il bénéficie également d’un support de deux nanoSIM et d’une compatibilité NFC.

Bonus : ce smartphone est compatible avec la bande 700 MHz (B28). Vous pourrez donc pleinement profiter de la 4G chez Free Mobile.

Notre test du Xiaomi Redmi 9 arrivera prochainement sur Frandroid.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant le Xiaomi Redmi 9.

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir les autres modèles du constructeur chinois, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi en 2020.