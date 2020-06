Le Samsung Galaxy S20 Plus est disponible sous les 700 euros

Le Samsung Galaxy S20 Plus enchaîne les promotions pour se retrouver de nouveau à un bon prix sur Rakuten, à savoir 683 euros au lieu de 1 009. Avec son grand écran très lumineux, regarder une série au soleil sera un jeu d'enfant.

Lancés en début d’année, les trois flagships de Samsung ont pris tout ce qui existait de mieux – en terme de composants -pour le mettre dans leur châssis. On se retrouve alors avec un S20, un S20 Plus et un S20 Ultra chacun plus performant l’un que l’autre. Autrement dit, le Samsung Galaxy S20 Plus est toujours aussi actuel tandis que son prix, lui, diminue.

En bref

Un smartphone ultra performant

Un excellent écran de 120 Hz

Un design remarquable

Le smartphone haut de gamme de Samsung est disponible à 683 euros sur Rakuten. Si vous êtes adhérent au Club R ou en le devenant (gratuitement), vous pouvez bénéficier également de près de 35 euros offerts sur votre prochaine commande.

Pour en savoir plus👇

Le Samsung Galaxy S20 Plus fait partie de la lignée haut de gamme de Samsung. Annoncé en début d’année, il reprend tout ce qui se fait de mieux pour le mettre dans son châssis. La particularité de celui-ci vient de sa taille : un smartphone plus grand pour y accueillir un écran AMOLED certifié HDR10+ de 6,7 pouces.

Il dispose également d’un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz et d’une définition montant jusqu’au QHD+ si l’on souhaite (réglable dans les options). Pour cet été, il n’y a pas de crainte à avoir, l’écran du S20 Plus atteint une luminosité maximale de 701 cd/m2 selon notre test. Autrement dit, vous n’aurez aucun mal à regarder votre téléphone même en plein soleil.

Côté photo, le S20 Plus est doté d’un capteur supplémentaire par rapport au S20 : il s’agit d’un capteur TOF permettant de mieux appréhender les distances entre les sujets et le capteur. Il permet notamment de réussir les modes portraits avec un minimum d’erreur. Trois autres capteurs viendront épauler le S20 Plus et ce seront les mêmes que le S20 : un principal de 12 mégapixels (f/1,8), un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) et un dernier de 64 mégapixels (f/2,0) qui permettra d’avoir plus de détails dans les scènes lumineuses.

Le flagship de Samsung en a dans le ventre. Il est propulsé par un SoC Exynos 990 capable de faire tourner n’importe quelle application. Que vous jouiez à Fortnite ou retouchiez vos photos sur l’application Lightroom, le S20 Plus le fera sans broncher. Seul bémol pour cet appareil, une autonomie un peu juste : vous pourrez tenir une journée… sans plus.

Notre guide d’achat

