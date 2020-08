Le OnePlus Nord chute déjà sous les 340 euros

Le OnePlus Nord est commercialisé depuis cette semaine et est déjà en promotion sur AliExpress. On le retrouve à 339 euros au lieu de 399 dans sa version 8 + 128 Go.

Le OnePlus Nord est le tout nouveau smartphone abordable de la marque. Il renoue avec le slogan « Never Settle » du constructeur s’était dirigé vers des prix plus élevés avec les OnePlus 8 et 8 Pro. Cette version Nord veut être le nouveau flagship killer, et l’on peut dire que c’est assez réussi. Malgré cela, il est déjà en promotion sur AliExpress, expédié depuis l’Espagne.

En bref

Une écran AMOLED Full HD+ magnifique

Des performances honorables

Une bonne autonomie

Disponible depuis cette semaine à 399 euros, le OnePlus Nord chute à 339 euros sur AliExpress. Pour cela, il faudra activer le coupon de 40 euros et ajouter le code promo ONEPLUS20 lors de votre commande.

En proposant le OnePlus Nord, la marque chinoise tente de renouer avec son ADN, celui de proposer des smartphones abordables, sans sacrifier la fiche technique. On peut dire qu’elle a rendu une très bonne copie avec un smartphone aux finitions très soignées. Il arbore un écran AMOLED Full HD+ de 6,44 pouces tout simplement sublime et très lumineux. Parfait pour s’en servir en plein soleil. Le Nord se permet même d’avoir un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Les performances sont elles aussi honorables, on retrouve dans ce OnePlus Nord un Snapdragon 765G épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Même si ce n’est pas la meilleure puce du marché, le smartphone pourra endurer toutes les tâches du quotidien et même faire tourner les jeux 3D, à condition de ne pas pousser les graphismes au maximum.

Le OnePlus Nord s’équipe sans surprise de 4 capteurs photo et s’aligne avec la concurrence. On retrouve notamment un capteur principal très efficace de 48 mégapixels et un ultra grand-angle. Le rendu est celui qu’on attend d’un smartphone milieu de gamme : c’est très correct, avec cependant des difficultés en basses lumières. Un macro est aussi présent et un capteur de profondeur assurera la précision du mode portrait.

Avec sa batterie de 4115 mAh, le OnePlus Nord profite d’une bonne autonomie. Tenir une longue journée n’est pas un souci. Un chargeur de 30 W est fourni dans la boite du smartphone pour le recharger rapidement via son port USB-C. On pourra alors passer de 10 à 60 % en seulement 30 minutes.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à consulter notre test du OnePlus Nord dans nos colonnes.

