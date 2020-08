Redmi 9 : l’entrée de gamme de Xiaomi chute sous les 110 euros, c’est inédit

Le Xiaomi Redmi 9 revient en promotion pour les soldes d'été. Proposé initialement à 159 euros, il passe désormais à 109 euros sur Gearbest.

Le « gladiateur de l’entrée de gamme« est le smartphone abordable de Xiaomi. Le constructeur chinois a, comme à son habitude, proposé un smartphone peu onéreux pour une fiche technique tout à fait honorable. En plus, il frôle les 100 euros avec cette promotion sur Gearbest.

En bref

Le rapport qualité/prix Xiaomi

Une batterie de 5020 mAh

Quatre modules photo

Le Xiaomi Redmi 9 est alors disponible à seulement 109 euros sur Gearbest au lieu de 159 initialement.

Une autre offre est également disponible pour la version 4+64 Go du Redmi 9. Son prix, initialement de 169,90 euros pour son lancement, descend à près de 120 euros.

Pour en savoir plus👇

Le Xiaomi Redmi 9 est le nouveau smartphone entrée de gamme de la marque. On retrouve un design assez similaire par rapport à celui de son prédécesseur. il arbore notamment un écran IPS LCD Full HD+ de 6,53 pouces avec une encoche en goutte d’eau pour accueillir la caméra frontale. Pour ce prix, on trouvera aussi un capteur d’empreinte au dos et non sous l’écran.

Le Redmi 9 est propulsé par un SoC Helio G80 de Mediatek accompagné de 3 Go de RAM et 32 Go de stockage dans sa version la plus abordable. Concrètement, il ne faut pas s’attendre à des performances incroyables pour ce prix, cela suffira à assurer les tâches du quotidien. Il semble cependant compliqué de jouer à Fortnite avec les graphismes les plus poussés par exemple.

On retrouve un quadruple capteur à l’arrière du téléphone, composé d’un principal de 13 mégapixels (f/2,2) ainsi qu’un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2), viennent ensuite un objectif macro de 5 mégapixels (f/2,4) et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. S’il ne faut pas s’attendre à la qualité d’un smartphone premium, ce module a le mérite de proposer une très belle polyvalence en photo.

En revanche, son point fort réside dans sa batterie de 5 020 mAh. Le Redmi 9 profite d’une autonomie remarquable qui devrait permettre le laisser 2 journées loin du chargeur sans problème. On retrouvera enfin la possibilité d’étendre le stockage avec une microSD et un support de deux nanoSIM. Le smartphone est même compatible NFC, vous pourrez alors profiter du paiement sans contact via Google Pay.

Bonus : ce smartphone est compatible avec la bande 700 MHz (B28). Vous pourrez donc pleinement profiter de la 4G chez Free Mobile.

Notre test du Xiaomi Redmi 9 arrivera prochainement sur Frandroid.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant le Xiaomi Redmi 9.

