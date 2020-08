Partez 3 jours sans chargeur avec le Motorola G8 Power à petit prix

Le Motorola G8 Power, avec son autonomie de trois jours, rivalise de plus en plus dans l'entrée de gamme. Il passe enfin sous les 200 euros via Acheter sur Google.

Dans l’univers des smartphones abordables, Xiaomi est très sûrement le plus connu avec ses Redmi. Motorola tente aussi de se faire une place sur ce marché très concurrentiel avec sa gamme G8. D’ailleurs, son G8 Power passe d’ailleurs sous les 200 euros avec cette promotion.

En bref

Une autonomie de trois jours

Une belle polyvalence photo avec 4 capteurs

Un Snapdragon 665 honorable

Au lieu des 249 euros demandés lors de son lancement, le Motorola G8 Power est désormais disponible à 189 euros via Acheter sur Google avec le code PROMOAOUT.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d'offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne. En l'occurrence, c'est Darty qui vend et expédie ce Motorola G8 Power.

Pour en savoir plus 👇

Si son prix est tout petit, le Motorola G8 Power ne l’est pas tant que ça. Il profite d’un design assez classique pour un smartphone de cette gamme tarifaire, mais qui a le mérite d’être efficace. On retrouve notamment une dalle IPS LCD de 6,4 pouces d’une définition de de 2 300 x 1 080 pixels. Sans surprise, ce n’est pas le meilleur écran du marché, mais comme on dit : il fait le job. Il a même le mérite d’être borderless et d’accueillir la caméra frontale dans un poinçon.

Côté photo d’ailleurs, Motorola s’aligne avec la concurrence en proposant 4 capteurs photo, dont un principal de 16 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Pour ce prix, le G8 Power propose un module assez polyvalent et une qualité d’image convenable.

Ce smartphone est également propulsé par un Snapdragon 665 épaulé par 4 Go de RAM. En d’autres termes, ce G8 Power pourra assurer toutes les tâches quotidiennes sans trop de problèmes. On pourra même se permettre de faire tourner quelques jeux si l’on ne pousse pas les graphismes au maximum.

Enfin, le point fort de ce smartphone réside dans son imposante batterie de 5 000 mAh. Tournant sous Android Stock, l’interface du téléphone consomme assez peu, il ne parait donc pas étonnant que le constructeur annonce une autonomie record de 3 jours. C’est remarquable.

