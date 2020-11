Le Samsung Galaxy Note 10 est de retour à moitié prix

Le Samsung Galaxy Note 10 profite encore une fois de sa meilleure promotion depuis le lancement grâce à un prix divisé par deux sur Electro Dépôt : 479 euros au lieu de 959.

Les nouveaux Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra sont disponibles depuis cet été, mais même en promotion ils ne sont pas forcément accessibles à toutes les bourses. Si vous voulez absolument un smartphone Samsung équipé d’un stylet sans payer le prix fort, il faut aujourd’hui se tourner vers le Galaxy Note 10 qui voit aujourd’hui son prix divisé par deux.

Les fonctionnalités Bluetooth du S Pen

Un bel écran Super AMOLED de 6,3 pouces

La puissance du Exynos 9825 encore d’actualité

Au lieu de 959 euros, le Samsung Galaxy Note 10 (version 256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 479 euros sur Electro Dépôt. C’est un excellent prix, d’autant plus que des enseignes comme Darty le vendent encore au prix fort après un an de commercialisation.

On trouve également la version Lite du Samsung Galaxy Note 10 en promotion à 389 euros au lieu de 609.

Le Samsung Galaxy Note 10 a désormais plus d’un an d’existence, mais il reste un smartphone haut de gamme qui n’a fait presque aucune concession à sa sortie en 2019. Le design est d’une qualité exemplaire pour favoriser une bonne préhension. Le smartphone dispose ensuite d’une belle Super AMOLED de 6,3 pouces compatible HDR10+ et d’une définition maximale Full HD+. Il arbore aussi un poinçon sur le bord supérieur au centre pour y accueillir la caméra frontale.

Cet écran bien lumineux ne possède en revanche pas un taux de rafraichissement élevé, car limité à 60 Hz, mais a le mérite d’être compatible avec le S Pen. Avec le Note 10, le stylet de Samsung s’est amélioré par rapport au Note 9 en ajoutant quelques fonctionnalités Bluetooth supplémentaires. Il est alors possible de prendre des photos à distance ou même de contrôler le smartphone par des gestes du stylet.

En ce qui concerne les performances, le Galaxy Note 10 est propulsé par un SoC Exynos 9825 épaulé par 8 Go de RAM. C’est une configuration haut de gamme de l’année dernière qui était en concurrence avec le Snapdragon 855. Légèrement moins puissante que la solution de Qualcomm, mais toujours d’actualité en 2020 pour profiter d’une expérience utilisateur fluide et même faire tourner tous les jeux 3D avec de très beaux graphismes.

Son autonomie n’est en revanche pas incroyable avec une batterie de 3 500 mAh, mais le smartphone de Samsung arrive tout de même à tenir une journée entière. Il va toutefois se rattraper en étant compatible avec la charge sans fil jusqu’à 10 W et la charge rapide jusqu’à 25 W. Cette dernière lui permet de récupérer environ 50 % en 30 minutes.

Enfin, le Galaxy Note 10 profite d’une partie photo très polyvalente, même en 2020. Pour cela, il embarque trois capteurs, dont un principal principal de 12 mégapixels (f/1,5 à f/2,2), un ultra grand-angle de 123 degrés (f/2,2) de 16 mégapixels et un téléobjectif x2 (f/2,1) de 12 mégapixels. Les photos sont tout à fait correctes, de jours comme de nuit et répondent clairement aux attentes que l’on peut avoir d’un smartphone haut de gamme, d’autant plus quand il tombe à moitié prix.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy Note 10.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy Note 10.

