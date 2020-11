Le Galaxy M31 améliore son rapport qualité/prix en passant sous les 200 €

Vous souhaitez profiter de l'expertise Samsung à prix abordable ? Le Galaxy M31 semble tout désigné avec son écran Super AMOLED, son Exynos 9611 et sa batterie de 6 000 mAh pour seulement 199 euros sur Amazon, contre 289 euros à sa sortie.

Le Samsung Galaxy M31 est un smartphone qui rivalise avec la gamme Redmi Note de Xiaomi. Il bénéficie d’un rapport qualité/prix tout aussi intéressant que son concurrent chinois, d’autant plus avec une réduction inédite de 90 euros qui le fait passer pour la première fois sous les 200 euros.

En bref

L’écran Super AMOLED de 6,4 pouces

L’autonomie confortable avec 6 000 mAh

Une puissance équivalente au Samsung Galaxy A51

Au lieu de 289 euros, le Samsung Galaxy M31 est aujourd’hui en promotion à seulement 199 euros sur Amazon. À ce prix, le smartphone est disponible en trois coloris : noir, bleu et rouge.

Pour en savoir plus 👇

Le Galaxy M31 est la réponse de Samsung face à Xiaomi. Il s’appuie sur une belle fiche technique à petit prix pour attirer la curiosité, notamment avec la présence du performant SoC Exynos 9611 que l’on retrouve déjà sur le A51. Cette configuration n’est, certes, pas aussi puissante que le Snapdragon 720G du Redmi Note 9 Pro par exemple, mais elle peut déjà faire tourner de nombreux jeux 3D tout en proposant une expérience utilisateur fluide sous One UI, l’excellente interface du géant coréen.

Samsung oblige, on retrouve ensuite un écran Super AMOLED de qualité qui s’étend sur une diagonale de 6,4 pouces. La dalle propose une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels et affiche des contrastes infinis ainsi que de belles couleurs. La luminosité est également excellente pour voir en plein soleil. On pourrait cependant regretter le taux de rafraichissement limité à 60 Hz alors que certains concurrents montent jusqu’à 90 Hz sur cette gamme de prix.

Les surprises continuent du côté de la photo avec un module polyvalent équipé de pas moins de 4 capteurs, dont la composition est la suivante : 64 + 8 + 5 + 5 mégapixels. De nombreux modes sont disponibles donc, en passant du portrait à l’ultra grand-angle et jusqu’au mode macro. La qualité devrait d’ailleurs être au rendez-vous en plein jour avec un capteur principal qui utilise la technique du pixel binning, mais les clichés nocturnes ne sont généralement pas très convaincants sur cette gamme de prix.

Ce n’est pas fini. Le Samsung Galaxy M31 propose également une autonomie prodigieuse sur le papier grâce à une très grosse batterie de 6 000 mAh. C’est assez rare d’apercevoir une telle capacité sur un smartphone et on l’imagine facilement tenir plus de 2 jours sans forcer. Il embarque également la charge rapide jusqu’à 15 W via son port USB-C.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy M31.

Pour aller plus loin

Afin de comparer le Galaxy M31 avec les autres, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2020.