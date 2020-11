Le Realme X3 SuperZoom avec son écran 120 Hz est 120 € moins cher sur Cdiscount

Le nom Realme X3 SuperZoom met en avant des atouts photographiques, mais on retiendra surtout qu'il s'agit d'un smartphone puissant équipé d'un Snapdragon 855+ proposé en ce moment à un prix très abordable sur Cdiscount : seulement 379 euros au lieu de 499.

Le Realme X3 SuperZoom est un smartphone premium pour la marque chinoise, mais qui se place sur le segment du milieu de gamme en étant lancé à moins de 500 euros au mois de mai dernier. Sa fiche technique est très alléchante pour son prix et celle-ci devient encore plus intéressante grâce à une réduction de 120 euros sur le tarif habituel du téléphone.

En bref

L’écran LCD de 6,6 pouces à 120 Hz

La puissance élevée du Snapdragon 855+

La bonne autonomie et la charge rapide efficace

Au lieu de 499 euros, la version 12+256 Go du Realme X3 SuperZoom est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 379 euros sur Cdiscount.

Pour en savoir plus 👇

Ce Realme X3 SuperZoom ne se différencie pas vraiment des autres smartphones de la marque. Il ressemble par exemple comme deux gouttes d’eau à son cousin le Realme X50, avec les mêmes formes arrondies en coin et la même disposition pour le poinçon dans l’écran (en haut à gauche) qui dissimule deux caméras pour les selfies. Ce n’est pas tout, il s’agit également du même format avec son écran IPS LCD de 6,6 pouces, lequel propose également un taux de rafraichissement à 120 Hz.

Ce n’est en revanche pas la même fiche technique. Déjà, il n’est pas compatible avec le réseau 5G, car il embarque un Snapdragon 855+ de l’année dernière, épaulé par 12 Go de RAM. Cette configuration est l’ancienne puce haut de gamme de Qualcomm, mais délivre encore aujourd’hui une puissance considérable pour répondre à tous les besoins, où tous les jeux 3D tourneront avec des graphismes optimaux. L’expérience utilisateur est évidemment fluide avec un multitâche sans ralentissement.

En ajoutant la mention SuperZoom au nom du smartphone, l’appareil photo essaye de tirer son épingle du jeu avec de belles promesses, comme un zoom x60. Malheureusement, celui-ci n’est que numérique et ne donne qu’une bouillie de pixels. D’autres fonctionnalités sont à déplorer, comme le mode 64 mégapixels et le mode macro clairement anecdotiques. En revanche, le module équipé de quatre capteurs est polyvalent et arrive tout de même à donner des résultats convaincants dans certaines situations et selon le capteur utilisé, avec notamment un mode nuit la plupart du temps exploitable.

En ce qui concerne l’autonomie du Realme X3 SuperZoom, il intègre la même batterie que le X50 avec 4 200 mAh de capacité. Cela lui permet de tenir facilement 1 jour et demi loin de son chargeur — même avec le mode 120 Hz — et lorsqu’il s’en rapproche il pourra récupérer rapidement des pourcentages grâce à sa charge rapide jusqu’à 30 W via son port USB-C. Il reprend toutes ses forces en moins d’une heure.

Le test du Realme X3 SuperZoom arrive très prochainement sur Frandroid.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme X3 SuperZoom.

