Amazon réactive les promotions des soldes pour les produits Microsoft (Surface Pro 7, Pro X, Laptop 3 et Book 2)

Si vous aviez manqué le coche pendant des soldes pour acheter un produit estampillé Microsoft, Amazon offre aujourd’hui l’occasion de se rattraper en réactivant les mêmes remises que pendant l’événement commercial de cet hiver. Les réductions vont alors jusqu’à 25 % pour les Surface Pro 7, Pro X, Laptop 3 et Book 2.

La gamme Surface chez Microsoft fait aujourd’hui à nouveau parler d’elle par le biais de grosses promotions disponibles sur Amazon. Presque toute la famille s’affiche à prix réduit, en passant par les tablettes tactiles Surface Pro 7 et Pro X, mais aussi les ordinateurs portables Surface Book 2 et Laptop 3.

Voici les offres en un clin d'œil :

Surface Pro 7

La Microsoft Surface Pro 7 est l’une des dernières tablettes hybrides du constructeur, avec la Pro X. Son design est toujours aussi sobre et élégant que l’ancien modèle. Les bordures autour de l’écran sont toujours assez prononcées, mais rien de bien méchant. Son écran de 12,3 pouces au format 2:3 permet déjà d’afficher plus d’informations qu’un écran classique, avec une définition « 3K ».

Par rapport à la Surface Pro 6, ce modèle a la particularité d’être équipé d’un processeur Intel Core de 10e génération, ce qui permet d’obtenir un gain de puissance plus qu’appréciable pour gérer des logiciels gourmands. On note par ailleurs une mise à jour de la connectique avec l’apparition d’un port USB-C. Les habituels ports USB A, carte SD et Surface Connect répondent également à l’appel.

Enfin, la Surface Pro 7 tourne sous la version complète de Windows 10, comme les ordinateurs de bureau donc.

En bref

Une connectique USB-C

La puce Intel de 10e génération

Un très bon écran avec une définition « 3K »

Plusieurs modèles de la Surface Pro 7 sont aujourd’hui en promotion sur Amazon : i3 + 4 Go de RAM + SSD 128 Go à 769 euros (au lieu de 919), i5 + 8 Go de RAM + SSD de 128 Go à 899 euros (au lieu de 1 069) et i7 + 16 Go de RAM + SSD 512 Go à 1 769 euros (au lieu de 2 119 ).

Surface Pro Laptop 3

Le Surface Laptop 3 est l’ordinateur portable dit « classique » de Microsoft, sans fonctionnalité hybride donc. Il embarque un écran de 13,5 pouces au format 2:3 propre à la marque, avec une définition de 2736 x 1824 pixels (contre 2 256 x 1 504 pour l’ancien modèle). Son design change également. Fini le revêtement en tissu Alcantara, l’entreprise américaine opte dorénavant une belle finition en métal. De plus, son trackpad, toujours aussi agréable à utiliser, est par ailleurs 20 % plus grand que sur le Surface Laptop 2.

Fini également la 8e génération des anciens modèles, les nouveaux Surface Laptop 3 sont désormais propulsés par un processeur Intel Core appartenant à la 10e génération. Cette nouvelle configuration promet évidemment un gain de puissance non négligeable pour faire tourner encore plus facilement les logiciels gourmands (type PhotoShop, Adobe Premiere, etc.).

En ce qui concerne l’autonomie, elle se situe dans la moyenne avec un score de 11,5 heures annoncé par le constructeur. Enfin, on peut se réjouir de sa nouvelle connectique bien plus fournie qu’auparavant. Il conserve le miniDisplayPort, l’USB 3,1 Type-A et le connecteur Surface, mais rajoute enfin à cette liste un port USB Type-C.

En bref

Le nouveau design métallique

La 10e génération des processeurs Intel

La connectique accueille enfin de l’USB Type-C

Voici les modèles en promotion sur Amazon concernant le Surface Laptop 3 : i5 + 8 Go de RAM + SSD 128 Go à 969 euros (au lieu de 1 169) et i5 + 8 Go de RAM + SSD 256 Go à 1 229 euros (au lieu de 1 449).

Surface Pro X

La Surface Pro X est la tablette hybride la plus premium du constructeur. On retrouve d’ailleurs comme un air de ressemblance avec l’iPad Pro, notamment avec ses fines bordures autour de l’écran tactile de 13 pouces. Microsoft conserve évidemment son format d’images 2:3 pour afficher plus d’informations qu’un écran classique.

Elle est propulsée par la puce Microsoft SQ1, un SoC personnalisé par Qualcomm avec une architecture ARM, comme les iPad, le tout épaulé par 8 Go de mémoire vive. L’expérience utilisateur est globalement fluide, mais il faut savoir que la tablette hybride peut présenter des incompatibilités avec certains logiciels. Windows 10 permet d’exécuter des programmes Win32 sur des puces ARM grâce à l’émulation, mais le résultat est loin d’être convaincant.

En revanche, il n’y a pas que des inconvénients avec une puce ARM. L’avantage ? La Pro X possède une connectivité 4G LTE intégrée, vous n’avez donc pas besoin de partager la connexion de votre smartphone ou de chercher un point Wi-Fi disponible autour de vous. Un atout non négligeable qui permet à cette tablette d’être mobile dans tous les sens du terme. D’autant plus qu’elle est également très autonome avec une endurance annoncée à jusqu’à 13 heures d’utilisation.

En bref

Le grand écran au format 2:3

L’autonomie de 13 heures

La compatibilité 4G+

Comptez trois modèles de la Microsoft Surface Pro X aujourd’hui affichés à prix réduit : SQ1 + 8 Go de RAM + SSD 128 Go à 989 euros (au lieu de 1 169) ; SQ1 + 8 Go de RAM + SSD 256 Go à 1 239 euros (au lieu de 1 469) et SQ1 + 16 Go de RAM + SSD 256 Go 1 409 euros (au lieu de 1 669).

Surface Book 2

Le Surface Book 2 est considéré comme le produit le plus haut de gamme de la famille Surface. Orienté vers la puissance et la productivité, il se place en concurrence directe avec le MacBook Pro d’Apple. Il embarque un écran tactile — détachable et rétractable — de 13,5 pouces affichant une définition de 3 000 x 2 000 pixels, évidemment compatible avec le stylet de Microsoft.

Ce modèle datant de 2018, il n’embarque pas la dernière génération de processeurs Intel Core, mais la huitième. Il n’en reste pas moins très performant en embarquant une carte graphique dédiée (différente selon le modèle choisi : HD Graphics 620 ou GTX 1050) laquelle est épaulée par 8 ou 16 Go de mémoire vive.

En ce qui concerne son autonomie, elle est excellente avec une endurance de 17 heures par charge complète. De plus, le Surface Book 2 a d’ailleurs été le premier appareil de la famille a bénéficier d’un port USB Type-C.

En bref

L’ordinateur hybride par excellence

Une puissance très appréciable au quotidien

Une autonomie très confortable pour un laptop

En ce qui concerne le Surface Book 2, on trouve trois références en promotion sur Amazon : i5 + 8 Go de RAM + SSD 256 Go à 1 319 euros (au lieu de 1 769), i7 + 8 Go de RAM + SSD 256 Go à 1 679 euros (au lieu de 2 269), i7 + 16 Go de RAM + SSD 512 Go à 2 129 euros (au lieu de 2 869).